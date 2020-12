Albert Schweitzer Ziekenhuis neemt noodmaatregelen en stelt meer operaties uit

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht wordt gedwongen tot extra noodmaatregelen, vanwege een plotse piek in het aantal ziekmeldingen onder verplegend personeel door het coronavirus. "Tot en met komend weekend komen wij 66 verpleegkundige diensten tekort", zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Dordtse ziekenhuis tegen RTV Dordrecht.

Volgens Van der Meer is dat tekort niet meer op te lossen door een extra beroep op andere verpleegkundigen te doen. "Tevens blijft het aantal opgenomen patiënten met corona hoog. In de omringende regio’s is de drukte vergelijkbaar. De enige denkbare oplossing is een heftige: een nog groter deel van de gewone zorg afschalen."

Verdeeld over drie verpleegafdelingen worden per direct 32 bedden gesloten, meldt RTV Dordrecht . "Dat komt in totaal neer op het sluiten van één hele afdeling", zegt Van der Meer. "Deze maatregel maakt het tekort aan verpleegkundigen op korte termijn oplosbaar en de druk behapbaar."

Meer operaties uitgesteld

De afgelopen weken werden niet-spoedeisende operaties al uitgesteld. De komende dagen gebeurt dit als gevolg van het sluiten van extra bedden noodgedwongen ook met een aantal operaties die in principe wel spoedeisend is.

Van der Meer: “Medisch specialisten beoordelen zo zorgvuldig mogelijk voor welke patiënten het verantwoord is om iets langer te wachten. Als het maar even kan, ook met kunstgrepen, laten we operaties doorgaan.” Patiënten die veilig naar huis kunnen, worden vervroegd ontslagen. Oncologische dagbehandelingen (chemotherapie) en cardiologische dagbehandelingen (zoals dotteren) gaan door, omdat ze geen bed nodig hebben.



Kritisch kijken

Aan huisartsen en ambulancediensten is het signaal afgegeven om zo kritisch mogelijk te bekijken welke patiënten écht naar de SEH in Dordrecht moeten komen. "We moeten er samen op alle mogelijke manieren voor zorgen dat de druk op het ziekenhuis wordt beperkt”, benadrukt Van der Meer.

"Daarom wil ik ook de inwoners van de Drechtsteden oproepen om waar dat maar enigszins mogelijk is te voorkomen dat je zorg nodig hebt. Blijf de voorzorgsmaatregelen rondom corona strikt in acht nemen. Spreek elkaar er op aan dat we nu méér dan ooit tevoren geen vuurwerkletsels en alcoholvergiftigingen kunnen gebruiken."

De maatregelen gelden voor zolang het nodig is. "De verwachting is dat het er met corona de komende weken nog niet beter op wordt", zegt Van der Meer. "Daarom plannen we voor de hele maand januari maximaal vier van de acht operatiekamers in op de locatie Dordwijk. Mocht er eerder lucht komen, door dalend ziekteverzuim of teruglopende opnames, dan plannen we op korte termijn alsnog meer operaties in."