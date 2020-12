ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy definitief in maart

Het 48ste ABN AMRO World Tennis Tournament in het Rotterdamse wordt komend jaar in de eerste week maart gehouden. De toernooidatum is drie weken verschoven om zodoende ruimte te geven aan spelers om na de Australian Open terug te keren naar Europa.

Ook de eerste Grand Slam van het jaar in Melbourne is dit jaar drie weken later. Deze behoefte is ontstaan vanwege het feit dat de verplichte quarantaine periode in Australie, de toernooien in Europa onder druk zet.

Het tennistoernooi in Ahoy wordt in 2021 nu van 1 tot en met 7 maart gehouden. Het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Toernooi heeft ook een andere datum gekregen en wordt nu van 4 tot en met 7 maart gehouden.