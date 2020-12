ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy definitief in maart, Krajicek hoopt op Federer

Het 48ste ABN AMRO World Tennis Tournament in het Rotterdamse Ahoy wordt komend jaar in de eerste week maart gehouden. De toernooidatum is drie weken verschoven om zodoende ruimte te geven aan spelers om na de Australian Open terug te keren naar Europa.

Ook de eerste Grand Slam van het jaar in Melbourne is dit jaar drie weken later. Deze behoefte is ontstaan vanwege het feit dat de verplichte quarantaineperiode in Australië de toernooien in Europa onder druk zet.

Toernooidirecteur Richard Krajicek ziet ook wel voordelen aan de verplaatsing van zijn toernooi in Rotterdam. "We zijn er niet rouwig om. Tot 18 januari is er een lockdown in Nederland en de kans wordt groter dat er dan in ieder geval een gedeelte van het publiek welkom is'', zegt Krajicek op Radio Rijnmond.

De beste tennisser aller tijden, Roger Federer, doet niet mee aan de Australian Open en mikt op een rentree in maart. ''Federer weet dat hij altijd welkom is, maar hij heeft nog niet gebeld en wij ook niet. We moeten het even allemaal laten bezinken. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij zou komen, maar dat hangt van hem af en of hij wel kan. In maart zijn er ook toernooien in Doha en Dubai, waar hij woont. Dus wij wachten gewoon af", aldus Krajicek.

Het tennistoernooi in Ahoy wordt in 2021 nu van 1 tot en met 7 maart gehouden. Het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Toernooi heeft ook een andere datum gekregen en wordt nu van 4 tot en met 7 maart gehouden.

"Het is natuurlijk anders dan andere jaren. We houden sowieso de anderhalve meter-regels in acht. Dus dat betekent dat we een bubbel zullen maken voor de spelers en dat we in alles een aanpassing moeten maken. We willen zo'n goed mogelijk veld neerzetten, maar uiteraard gaan wij minder verdienen dan tijdens een normale editie en dus zullen we goed naar alles moeten kijken", zegt de voormalig toptennisser.