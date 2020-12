Willibrordschool: 'Nog geen idee hoe besmetting is ontstaan, maar geen link met Engeland'

De Willibrordschool in Bergschenhoek tast nog in het duister over de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus op de school. Dat zegt Saskia Schenning, voorzitter van het college van bestuur van Laurentius Stichting, waar de school onder valt. "We hebben geen idee hoe de besmetting is ontstaan, maar we weten via de GGD dat er geen link is met Engeland."

Schenning hoorde maandagmiddag voor het eerst over de besmetting in Bergschenhoek. "De GGD zocht contact en liet weten dat het inderdaad de Engelse variant betrof. Natuurlijk is dat balen en zorgelijk. We zijn de eerste school in Nederland, dus dan weet je dat er veel aandacht voor is."



Aanvankelijk langzaam

Vanaf eind november heeft de school te kampen gehad met veertig besmettingen onder leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Bij vijf daarvan is een link gelegd met de Engelse variant van het virus, zegt Schenning.

"Het gaat niet om een flinke uitbraak, maar het ging aanvankelijk langzaam. Rond 8, 9 december ging het te snel naar onze smaak. Dus we hebben toen op eigen initiatief ook besloten om op 11 december de eerste locatie van de Wilibrordschool en op 14 december de tweede locatie te sluiten."

Die sluiting was dus een aantal dagen voor premier Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie bekend maakte dat de scholen de deuren weer moesten sluiten. "We vonden het te snel gaan en we moeten de veiligheid van collega's, ouders en leerlingen kunnen garanderen", legt Schenning het besluit uit.

Speciale teststraat

Inmiddels is een brief gestuurd naar alle ouders, hun huisgenoten en de teamleden van de school. "Met écht een oproep om zich te laten testen; daar is ook een speciale teststraat voor ingericht bij Rotterdam The Hague Airport. Ook worden alle ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen."

Volgens de voorzitter staan de ouders er welwillend tegenover. "De eerste reacties wijzen uit dat ze zich gaan laten testen. Ik denk dat iedereen tegen een bredere verspreiding van het virus is. Er is een groter belang dan alleen het belang van deze school."