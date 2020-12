Kramers boodschappenkarretje: 'Hopelijk kunnen we in 2021 meer champagne ontkurken'

Speciaal voor de feestdagen heeft Sander de Kramer in 'Kramers Karretje' zijn kleurrijke autootje ingeruild voor een boodschappenkar. Mensen die een moeilijk jaar hebben gehad, krijgen een steuntje in de rug. Dit keer gaat Sander langs in Vlaardingen bij Ida en Gerard, die vanwege een vreselijke ziekte wel extra steun kunnen gebruiken.

Een goede bekende van Ida, Marsha, had haar opgegeven voor de actie. "Ik ken Ida van vroeger van de handbal. Daarna is ze ook even mijn buurvrouw geweest en nu past ze af en toe ook op de kinderen. Ze staat voor iedereen klaar, maar heeft een maand geleden te horen gekregen dat haar vriend keelkanker heeft."

Vanwege die ziekte woont Ida's vriend Gerard nu in Vlaardingen bij Ida thuis, zodat zij voor hem kan zorgen tijdens dit slopende proces. "Het is echt zo vervelend dat je dit, naast corona, dan ook nog eens overkomt. Ze hebben vanwege Gerards ziekte ook zijn tanden eruit moeten trekken, waardoor hij alleen zacht voedsel kan eten."

Kijk hier naar deze editie van 'Kramers Karretje'. De tekst gaat verder onder de video.



De kat niet vergeten

En dus ging Sander op pad om een pakket samen te stellen voor Ida en haar vriend, zodat ze alsnog lekker kunnen eten en drinken voordat ze het nieuwe jaar ingaan. "En ook wat eten voor de kat, die moeten we niet vergeten", zegt Sander terwijl hij de kar vol gooit.

Eenmaal aangekomen bij Ida wordt ze zichtbaar emotioneel wanneer ze wordt verrast met het presentje. "Marsha is altijd zo'n lieve meid, ook dat ze dit voor mij nu doet. Het is namelijk een moeilijke tijd die vooral emotioneel veel van je vraagt."

Maar tegelijkertijd houden Ida en Gerard de moed erin. "We blijven positief. Ik hoop vooral dat we in 2021 vaker champagne kunnen gaan ontkurken en we goede resultaten krijgen vanuit het ziekenhuis."

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.