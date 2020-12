Dordrecht roept buitenstaanders op om niet naar lichtjesroute te komen: 'Alleen voor Dordtenaren'

Een onvriendelijke en vervelende mededeling van Dordrecht Marketing & Partners: 'Kom niet naar Dordrecht'. De binnenstad en het havengebied zijn in deze donkere, stille en koude winterdagen opgevrolijkt met een lichtjesroute. 'Wat leuk!', denken veel mensen, terwijl ze enthousiast in de auto stappen. En juist dat is niet de bedoeling.

De lichtjesroute, 'Dwaalspoor', maakt onderdeel uit van de Dordtse Decemberdagen. "Normaal gesproken zijn wij ongelooflijk blij als er bezoekers komen", vertelt Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing en Partners. "Maar nu hopen we bij hoge uitzondering dat er geen mensen van buiten naar Dordrecht komen."

Lampen eerder uit

Dordrecht organiseert jaarlijks een kerstmarkt. Die werd dit jaar afgelast vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan bedacht Dordrecht Marketing & Partners de Dordtse Decemberdagen. Maar ook veel van die activiteiten werden afgelast door de komst van strengere maatregelen.

De lichtjesroute is nu het enige wat nog over is van de plannen en ook daarvan is het nog maar de vraag of de lichtprojecties tot 3 januari op de historische gevels mogen blijven schijnen.

De lichten werden maandagavond vanwege de drukte namelijk al een uur eerder uitgezet dan gepland. Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn dinsdag, in overleg met de gemeente, maatregelen genomen. Zo is er meer crowdmanagement aanwezig en zijn Dordtenaren opgeroepen om niet op de drukke momenten te komen. "Alleen op die manier kunnen we ermee doorgaan", zegt Baaij.

Drukte voorkomen

"Wat we zien is dat mensen het ontzettend leuk vinden om in deze tijd toch een wandelingetje te maken langs die lichtprojecten", legt Baaij uit. "Maar als het te druk wordt, dan moeten we het helaas stoppen. En we willen Dordtenaren hier de komende dagen nog heel graag van laten genieten."

"Als je in Dordrecht woont, kom dan op de momenten dat het rustig is. En alle andere mensen; op een ander moment, als er geen corona is, dan ben je echt weer meer dan welkom", aldus Baaij.