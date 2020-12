Dordrecht trekt stekker uit lichtjesroute: 'Niet verantwoord meer'

De lichtjesroute, 'Dwaalspoor', maakt onderdeel uit van de Dordtse Decemberdagen. "Normaal gesproken zijn wij ongelooflijk blij als er bezoekers komen", vertelde Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing en Partners, dinsdagmiddag op Radio Rijnmond. "Maar nu hopen we bij hoge uitzondering dat er geen mensen van buiten naar Dordrecht komen."

De oproep heeft te weinig effect gehad, zo blijkt later op de avond. Opnieuw was het te druk in de binnenstad van Dordrecht, waarna de burgemeester heeft besloten om het lichtproject stop te zetten.



Lampen eerder uit

Dordrecht organiseert jaarlijks een kerstmarkt. Die werd dit jaar afgelast vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan bedacht Dordrecht Marketing & Partners de Dordtse Decemberdagen. Maar ook veel van die activiteiten werden afgelast door de komst van strengere maatregelen.

De lichtjesroute was het enige wat nog over was van de plannen. "Hoeveel pijn het ook doet en hoe jammer ik het ook vind; laat er geen misverstanden over bestaan dat dit een onontkoombaar besluit is. De veiligheid en gezondheidv an mensen gaat voor."

Baaij zegt trots te zijn dat de gemeente de inwoners iets leuks heeft kunnen bieden. "We waren op zoek naar een alternatief voor de kerstmarkt dat veel mensen zou aanspreken en dat is gelukt."

Of het lichtproject volgend jaar terugkeert, is nog niet duidelijk.