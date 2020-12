'Politie Rotterdam weer in opspraak om racisme'

De Rotterdamse politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een intern onderzoek gestart naar mogelijk racisme door agenten op 5 december in Dordrecht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in NRC.

Drie gezinsleden uit Dordrecht zijn die avond gearresteerd, nadat volgens de politie een aanhouding voor belediging uit de hand liep. Het gaat om een 37-jarige moeder, haar 45-jarige partner en hun 18-jarige zoon. De 45-jarige man heeft twee weken vast gezeten.

Agenten troffen een dronken man aan en wilden hem aanhouden toen hij hen beledigde. De man rende weg, werd ingehaald door een agent, maar kreeg toen steun van de twee mannen en een vrouw. Volgens de politie vielen er rake klappen en trappen en werd ook een tweede agente aangevallen.



Op beelden die door een camera bij een woning zijn vastgelegd, is de vechtpartij te zien. Volgens NRC wordt het gezin herhaaldelijk van dichtbij met pepperspray in het gezicht gespoten en worden de ouders met vuisten in hun gezicht geslagen bij het boeien. De politie meldt dat een van de verdachten een agente probeerde te verstikken.

De opnames zijn inclusief geluid. Volgens NRC is te horen dat een agent een van de mensen uitscheldt voor onder meer 'kutneger'. Volgens de toen aangehouden vrouw zou er nog meer geroepen zijn, zoals 'grijp die vieze negers' en 'je bent al van stront, waarom ruik je dan ook nog naar stront?'. Het geluid is bij de opnames echter af en toe weggevallen.

Aangifte

De advocaat van de gezinsleden heeft namens de familie aangegeven aangifte te willen doen van discriminatie en mishandeling tegen de politie. Die aangiften zou de politie dinsdag ontvangen. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Rotterdamse politie, onder leiding van het OM. Het VIK zou beschikken over ruim een kwartier aan beeldmateriaal.

"Vanzelfsprekend zullen de door ons veilig gestelde beelden van het incident deel uit maken van dat onderzoek", laat de woordvoerder weten. "Over de duur van het onderzoek kunnen we nog niets zeggen, maar dit zal met voortvarendheid worden opgepakt."

WhatsApp

Het is niet voor het eerst dit jaar dat de Rotterdamse politie in opspraak is geraakt. In juli werd een onderzoek gestart naar racistische uitlatingen van politiemensen in een besloten Whatsapp-groep. Het OM besloot in augustus na een strafrechtelijk onderzoek om de agenten niet te vervolgen.

De politie heeft in die zaak inmiddels advies gevraagd aan de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA). Hun beoordeling wordt in januari verwacht. "We zullen na het ontvangen van dit advies een verder besluit nemen."



Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk Rotterdam, heeft aangegeven raadsvragen te zullen gaan stellen naar aanleiding van deze berichtgeving.