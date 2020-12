Onderzoek naar besmetting Britse variant coronavirus op basisschool Bergschenhoek en de Rotterdamse politie opnieuw in opspraak om racisme, dit is het wek- en weerbericht van 30 december

Eerst het weer

Er is veel bewolking aanwezig en er vallen een aantal buien. Af en toe breekt ook de zon even door. De temperatuur ligt rond de 6 graden en er staat een overwegend matige westenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking aanwezig en valt er vooral langs de kust nog een enkele bui. Het koelt af naar 1 tot 3 graden en er staat zwakke zuidenwind. Lees hier het hele weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De Willibrordschool in Bergschenhoek tast nog in het duister over de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus op de school. Dat zegt Saskia Schenning, voorzitter van het college van bestuur van Laurentius Stichting, waar de school onder valt. "We hebben geen idee hoe de besmetting is ontstaan, maar we weten via de GGD dat er geen link is met Engeland."

De Rotterdamse politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een intern onderzoek gestart naar mogelijk racisme door agenten op 5 december in Dordrecht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in NRC. Drie gezinsleden uit Dordrecht zijn die avond gearresteerd, nadat volgens de politie een aanhouding voor belediging uit de hand liep.

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam heeft een sauna in zijn gemeente per direct laten sluiten. In het pand aan de Rotterdamsedijk waren dinsdagmiddag bezoekers aanwezig, terwijl dat in strijd is met de huidige coronaregels. Het was bovendien niet de eerste keer dat het bedrijf coronaregels overtrad.

De gemeente Dordrecht heeft de stekker getrokken uit de lichtjesroute door de binnenstad en het havengebied. Dordrecht Marketing & Partners waarschuwde eerder op de dag al om als buitenstaander niet naar Dordrecht te komen, maar dinsdagavond was het opnieuw zo druk dat de lichten meteen zijn uitgezet. Die gaan ook niet meer aan.