N3 bij Dordrecht in het lijstje met de grootste filedruk

Filedruk is in het afgelopen jaar met 63% afgenomen. Dat meldt de ANWB. De afname is te danken aan het feit dat veel mensen door corona thuiswerken.

Waar geen sprake is van een afname van drukte, is de N3 bij Dordrecht. De Randweg Dordrecht is de opvallende nummer 2 in het lijstje met de grootste filedruk van het afgelopen jaar. Op die weg, tussen de A15 en A16, vinden al sinds begin dit jaar werkzaamheden plaats. Die duren nog meer dan een jaar.

In het lijstje komt verder de A15 voor tussen Hardinxveld en Papendrecht en de A4 bij het Kethelplein. De meeste fileproblemen waren dit jaar op de A7 op de Afsluitdijk.

Volgens de ANWB was in de eerste twee maanden van 2020 sprake van een flinke toename van zo'n 20 procent. "De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk te reizen had direct effect op het verkeersaanbod", zegt de ANWB. "De "dagelijkse files" bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen."