Coronalied: 'Angst voorkomt niet dat je doodgaat, angst voorkomt dat je leeft'

Cees Lievaart schreef in het verleden vooral musicals. Hij deed dat voor het Vlaardings Musicalgezelschap, een theater in Maassluis en voor de vrije productie. Teksten vooral, want muzikaal is hij niet.

"Ik ben zo muzikaal als een strijkplank, maar vind het mooi om mijn fantasie op teksten te zetten", zegt de 63-jarige oud-docent. "Ik ben altijd afhankelijk van anderen. De grootste uitdaging met dit liedje was om anderen te vinden die ook emotioneel geraakt werden, zodat ze het goed konden zingen en goede muziek erbij konden maken. Dat is met Auke Pol en Ed Mulders gelukt. Heel tevreden."

Radeloos

Het lied 'Glas' gaat vooral over beperkingen in het menselijk contact afgelopen jaar door de coronacrisis. "Ik liep langs het Zonnehuis hier in Vlaardingen en zag daar een man, die zwaaide naar zijn moeder ergens op de achtste verdieping. Toen dacht ik: "Jeetje, het hele leven speelt zich dus af achter glas". Dat was de eerste keer dat ik erdoor gegrepen werd. Een beperkt leven dus", zegt Lievaart.

"Ik heb zelf ook een zus in een verzorgingshuis. We converseerden achter dubbelglas, maar ik wilde haar kussen. Je bent zo dichtbij, maar toch niet te bereiken. Heel emotioneel voor mij en mijn zus. Het is radeloos en het duurt nu al zo lang. Uitzichtloos", vervolgt Lievaart met betraande ogen. "Het slaat in als een bom, vooral voor kwetsbare mensen als mijn zus."

Achter glas

Angst om zelf ziek te worden hebben Cees en zijn echtgenote Jeannette niet. "Wij kunnen gaan wandelen en naar het strand. We respecteren de anderhalve meter afstand, ontvangen niet meer dan twee gasten. Dat gaat heel goed, maar ik ken ook mensen die wel heel bang zijn. Die zie ik en dan denk ik: dít doet het dus met je. Dan leef je dus achter glas en heb je ook nog angst. En angst voorkomt niet dat je dood gaat, angst voorkomt wel dat je leeft. Dat is eigenlijk de inhoud van deze boodschap in het lied", zegt Lievaart thuis op de bank.

"Ik zou het fijn vinden als mensen bij het horen van 'Glas' beseffen dat een hoop mensen dus gevangen zitten achter glas. Een zeer beperkt leven. Ik hoop dat we heel snel terug kunnen kijken op deze tijd en denken zo was ons leven ook."

Afscheid

Persoonlijk ziet Cees Lievaart ook erg uit naar een echt fysiek afscheid op de school waarvan hij dit jaar vervroegd afscheid nam. Dat viel door corona in het water.

Lievaart zat meer dan veertig jaar in het onderwijs. Hij doceerde onder meer op het Lentiz Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en het Zadkine HBO in Rotterdam. "Ik wil dan mensen op de schouder kunnen slaan en kunnen zoenen. 'Bedankt voor de steun de afgelopen werkzame jaren'", zegt Cees Lievaart geëmotioneerd tot slot. "Ik mis ze, ja."