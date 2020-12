Hoe de liefde voor Feyenoord de supporter en de politicus in Marijnissen uit elkaar drijft: 'Een beetje opletten is niet te veel gevraagd toch?'

Ze is bezeten van Feyenoord, maar plaatst ook vraagtekens bij het doorgaan van de Eredivisie. En bij het innig juichen van de spelers. Een lang gesprek met SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen. Over de gelijkenissen van voetbal en politiek, maar vooral over haar favoriete club. "Feyenoord is echt onderdeel van m'n leven."

"Heb je vijf minuten? Geert Wilders dient net een debatverzoek in. Ik moet even weg." Op de televisie in de werkkamer van Lilian Marijnissen zien we hoe de lijsttrekker van de SP instemt met het verzoek om dezelfde avond te debatteren over de vaccinatiestrategie. "Het wordt weer een latertje", lacht Marijnissen bij terugkomst. Zoals overwerk in 2020 eerder regel dan uitzondering was. 24 uur per dag, 7 dagen in de week is zij immers lijsttrekker en fractievoorzitter van de SP. Alleen tijdens Feyenoord gaat haar telefoon uit.

Vakkie O

Al tien jaar lang heeft Marijnissen een seizoenkaart. "Vakkie O. Achter mij zit een gezin, voor mij zitten oudere mannen die al veertig jaar bij Feyenoord komen. Iedere zondag om half drie hoop je dat het nú gaat gebeuren. Feyenoord volg ik al van kinds af aan. Het is onderdeel van m'n leven." Zoals Marijnissen hetzelfde politieke pad van vader Jan bewandelde, volgde zij hem ook als supporter van Feyenoord. Regelmatig reed haar vader richting De Kuip. Met veel plezier, tot zo'n dertig jaar geleden. Na een editie van Feyenoord-ADO Den Haag wilde hij terug rijden naar Oss, totdat hij omsingeld werd door aanhangers van Feyenoord, die zijn auto kort en klein sloegen.

Het heeft jaren geduurd, voordat Marijnissen weer naar De Kuip wilde. "Een heel treurig verhaal", vertelt Lilian Marijnissen, die toen nog een peuter was. "Het bleek dat er een speelgoedtreintje van mij op de hoedenplank lag, in de kleuren geel en groen. En dan word je auto total loss geslagen door nota bene mensen van je eigen club. Sindsdien is hij niet zo fanatiek meer. Dat heb ik van hem overgenomen."

Haar eerste wedstrijd was - waarschijnlijk - Feyenoord-AZ, op 30 januari 2008. "Eigenlijk moet ik een keer bij Feyenoord opvragen hoe lang ik een seizoenkaart heb, dan kan ik beter terug rekenen", zegt Marijnissen lachend. Desalniettemin omschrijft Marijnissen die wedstrijd tegen AZ - eerste wedstrijd of niet - als 'iets magisch.' Toen André Bahia een kwartier voor tijd de gelijkmaker maakte voelde Marijnissen dat ze vaker naar Feyenoord wilde. Een halve seizoenkaart werd een hele en ook uitwedstrijden worden soms bezocht, zoals bij AS Roma. "Maar ik stond niet in de fontein, hè?"

Nu volgt ze Feyenoord voornamelijk vanaf de bank en mist ze geen enkele aflevering van FC Rijnmond; en niet alleen omdat presentator Bart Nolles haar vriend is. Ze mist haar club. "Er zijn zoveel momenten geweest dat ik had willen zien hoe het was afgelopen als het Legioen erbij was geweest. Ik denk ook echt dat wij, ik - als Legioen - worden gemist. De supporters missen de ploeg, maar de ploeg mist ook wel de supporters."

Hoezeer Marijnissen geniet van Feyenoord, plaatst zij ook vraagtekens bij het voetballen tijdens de lockdown. "Uit het oogpunt van de gezondheidszorg en de politiek vind ik het wel een beetje vreemd. Kijk wat er allemaal dicht is. Hoeveel ondernemers op de fles gaan. Hoeveel mensen hun baan kwijt raken. Door de lockdown moet iedereen thuisblijven en dan hebben we de Eredivisie... Om nu te bepleiten dat dit noodzakelijk is...."

Goede voorbeeld geven

"En dat geknuffel met elkaar en de tegenstander, op het veld. De KNVB heeft ons laten weten dat zij er ook niet gelukkig mee zijn en dat zij de clubs gaan aanspreken om er op te letten. De spelers geven niet het goede voorbeeld. Zij mogen überhaupt blij zijn dat het je baan is en dat het óók nog door mag gaan. Een beetje opletten is dan niet te veel gevraagd toch?"

In het uitgebreide gesprek - wat hierboven is te beluisteren - wordt ook de vergelijking gemaakt tussen profvoetbal en de politiek. Zo voelt Marijnissen de druk van het dagelijks moeten presteren. "Mijn vader zei vroeger al tegen mij dat politiek een vorm van topsport is. Toen snapte ik dat nooit. Nu wel. Nooit kan je verzaken. Het is honderd procent of niet. Je bent er de hele week mee bezig, dag en nacht. Ook in je kop. Je moet continu nadenken en er dingen voor laten. Fysiek en mentaal fit blijven. Er zijn best wat overeenkomsten."

In het hele uur gaat het verder over de rol van de media. Marijnissen heeft als enige van de weinige lijsttrekkers geen eigen woordvoerder. Ze licht ook toe waarom kamerleden van de SP zoveel geld terugstorten in de partijkas en zelf zo'n kleine 3000 euro per maand verdienen, terwijl collega's tweeënhalve keer zoveel verdienen. En het gaat over haar liefde voor Rotterdam en waarom ze zichzelf niet geschikt acht om in de toekomst iets op bestuurlijk vlak voor Feyenoord te doen.