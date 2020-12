Rotterdamse haven zet zich schrap voor Brexit

Waar de één spreekt van ‘stilte voor de storm’, maken anderen juist overuren met het oog op de Brexit. Een wisselend beeld dus in de Rotterdamse haven, in de aanloop naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het zijn vooral de ferryterminals die het deze week even rustiger hebben. Ze kunnen op adem komen, na een drukke hamsterperiode. Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden massaal producten ingeslagen om de nieuwe douaneformaliteiten in het nieuwe jaar te vermijden.

“Het was enorm hectisch, schepen zaten bomvol,” aldus Ralph Bosveld van ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen. “Maar vlak voor kerst zagen we een volumedaling en we verwachten dat deze trend zich nog wel even doorzet. Bedrijven gaan eerst de opgeslagen volumes opmaken voor ze weer nieuwe bestellingen doen. Zo kunnen ze de kat uit de boom kijken. Eerst zien hoe de Brexit in de praktijk gaat verlopen.”

Documenten

De afgelopen twee jaar heeft de douane 76.000 bedrijven die zaken met het Verenigd Koninkrijk doen, geïnformeerd over de aanstaande veranderingen. Voor hen is straks niets meer vanzelfsprekend in het handels- en dienstenverkeer. Ondanks de vele publiciteitscampagnes beschikt volgens de douane een kwart van de 2500 vervoerders die zich dagelijks bij de ferry’s in Rotterdam melden, nog steeds niet over alle juiste documenten.

Tom Vink van Top Distribution in Spijkenisse herkent dit beeld. Hij krijgt de laatste dagen veel paniektelefoontjes van transporteurs die zich nu pas realiseren dat ze douaneformulieren moeten gaan invullen. Te laat, want de declaranten komen om in het werk.

Vink: “Wie normaal gesproken alleen in Europa produceert en levert is geen douanepapieren gewend. Maar de grens gaat voor hen echt op slot straks. En wij hebben nu geen tijd en mankracht meer om alles nog voor 1 januari te regelen.”

Bufferzoneparkeerplaats

Aangezien die dag in beide landen een feestdag is, verwacht niemand vrijdag al echte problemen in het logistieke verkeer. DFDS heeft zelfs besloten de eerste drie dagen van het nieuwe jaar geen ferry te laten varen. De terminal fungeert dan uitsluitend als bufferzoneparkeerplaats voor containers die wachten op een overtocht.

Maandagmiddag 4 januari is in Vlaardingen pas de eerste afvaart naar Engeland, inclusief de nieuwe verplichte douaneformaliteiten. Omwonenden en instanties vrezen dan wel voor verkeersopstoppingen, maar zover zal het niet meteen komen, stelt Bosveld van DFDS.

“Toen Engeland laatst plotseling in lockdown ging, hebben verkeersregelaars de vertragingen weten te verhelpen. Ook straks zullen die verkeersregelaars worden ingezet. We weten nu waar we op moeten inspelen, de draaiboeken liggen klaar.”

Papieren niet op orde

De twee andere terminals in de Rotterdamse haven, StenaLine in Hoek van Holland en PÒin de Europoort, hebben wel al afvaarten in het weekeinde. Maar chauffeurs die hun lading niet vooraf digitaal hebben aangemeld, mogen de terminal niet op. De vrachtwagen wordt dan zo snel mogelijk weggeleid naar een van de tijdelijke beveiligde parkeerterrein in de buurt van de terminals. Hier kan de chauffeur binnen 24 uur alsnog zijn zaken regelen.

Diverse servicedesks zetten de eerste weken extra personeel in, dat ook in het weekeinde doorwerkt. Zo hoopt de haven de schade te beperken. Maar dat veel bedrijven nog flink aan de bak moeten, dat staat voor velen vast.