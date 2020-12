Alles is dit jaar anders: hoe vier jij oud & nieuw?

Wie vorig jaar rond deze tijd had voorspeld dat we dit jaar in een lockdown zouden zitten, anderhalve meter afstand moeten houden en niet naar de kroeg, een restaurant of feestje zouden kunnen, was waarschijnlijk voor gek verklaard. We laten een bizar jaar achter ons, maar proosten donderdag op een gezond 2021. Hoe beleef jij die jaarwisseling?

Voorgaan de jaren deden we dat in volle huiskamers, in nachtclubs, bij het Nationale Vuurwerk aan de voet van de Erasmusbrug of omringd door familie en vrienden. Dit jaar is alles anders.

Misschien komen we wel langs

Bezoek jij in je eentje je eenzame oma? Slaap jij door het 'proost-moment' heen? Kijk jij naar de vooraf opgenomen droneshow op TV Rijnmond? Meeten jullie met de hele familie online of heb je een andere originele manier bedacht om het nieuwe jaar in te luiden? Laat het ons weten en misschien komen we wel langs.