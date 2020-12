Viroloog Ab Osterhaus: 'Vaccineren leidt niet meteen tot versoepelingen'

"Ik heb niet gehoord dat er snel versoepelingen komen als we eenmaal beginnen met vaccineren", zegt viroloog Ab Osterhaus. "We kunnen niet alles snel opengooien. Dan zitten we over een aantal weken in dezelfde situatie. Vaccineren zal op korte termijn weinig bijdragen aan het oplossen van de crisis."

Volgens Osterhaus maakt het vaccineren ook niet veel uit voor de verspreiding van het virus. "Aanvankelijk worden de ouderen gevaccineerd en die zijn geen snelle verspreiders."

Nederland begint als laatste land van de Europese Unie met vaccineren en dat is slecht voor de beeldvorming. "Maar daar zijn wel nuances bij te plaatsen. Je moet er zeker van zijn dat de hele organisatie eromheen goed op orde is. Je moet niet in een situatie terechtkomen dat je achteraf moet zeggen: dit en dat is te snel gedaan. Maar in denk dat het alles bij elkaar genomen erg laat is."

Wat betekent dat voor de daling van het aantal besmettingen? "Dat hangt van de logistiek af. Als je iets later begint omdat je een hele goede organisatie op touw hebt gezet om meer mensen te kunnen vaccineren en op die manier de achterstand kunt inlopen, dan maakt het niet veel uit." Volgens Osterhaus is daar nogal veel onduidelijkheid over. "Het is vooral de vraag wie er verantwoordelijk is voor de vaccinatie. Is het de GGD of zijn dat de huisartsen? Het is een beetje laat om nu nog met die vragen te zitten. We weten tenslotte al zes maanden dat er een vaccin zit aan te komen."

'Met ons gedrag mishandelen we het planeet'

Volgens Osterhaus moeten we ons nu met belangrijkere zaken bezighouden, zoals de vraag hoe we dit soort pandemieën in de toekomst kunnen voorkomen en of er in ieder geval beter op voorbereid kunnen zijn. "Met ons gedrag mishandelen we het planeet", zegt hij. "Willen we dit soort situaties voorkomen, dan moeten we ons gedrag aanpassen."

"Sinds het midden van de vorige eeuw toen we alles onder controle leken te hebben, zijn er steeds meer uitbraken geweest", legt Osterhaus uit. "Het is begonnen met het aidsvirus en daarna kwamen uitbraken zoals de Mexicaanse griep. Nu deze pandemie en hier houdt het niet mee op. Ons gedrag moet ervoor zorgen dat we zo min mogelijk uitbraken krijgen. Aan de andere kant hebben we een fantastische technologie die ons beter moet beschermen bij een eventuele uitbraak. Tien maanden na het ontdekken van het coronavirus zijn de eerste mensen gevaccineerd. Dat is heel snel. Normaal duurt het tien jaar om een vaccin te ontwikkelen."

Technologie

Volgens hem moeten we ook investeren in de technologie 'in tijden van vrede'. "Tussen de pandemieën door moeten we werken aan vaccins die breed inzetbaar zijn tegen hele virusgroepen. En hetzelfde geldt voor antivirale medicijnen. Dat is duur, maar wat we nu meemaken is veel duurder."

Volgens Osterhaus is corona ernstig, maar niet de meest ernstige vorm van een pandemie die je kunt voorstellen. "Zonder verandering valt dus ook niet uit te sluiten dat we in de toekomst door veel gevaarlijkere vormen van pandemieën te maken krijgen."