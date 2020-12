Rotterdamse drone- en lichtshow oudejaarsavond is niet live: blijf thuis en kijk Rijnmond

De drone- en lichtshow boven het centrum van Rotterdam die oudejaarsavond vanaf 23:50 uur op TV Rijnmond en op rijnmond.nl te zien is, is niet live. Het is een reeds opgenomen spektakel, waardoor afreizen richting het gebied rond de Erasmusbrug geen zin heeft.

De show met de drones is een alternatief aftelmoment en geen vervanging van de traditionele vuurwerkshow boven de Maas. Omdat samenkomsten op dit moment verboden zijn en om te voorkomen dat mensen toch naar de Erasmusbrug komen is gekozen om alles van tevoren op te nemen en via Rijnmond met het grote publiek te delen.

Aftellen

In 'Aftellen met Rijnmond' zie je vanaf 23:50 uur een spectaculair lichtkunstwerk in de vorm van een korte film dat in de laatste acht minuten van het jaar het gevoel van een ‘nieuwe dag’ belichaamt. De film gaat langs iconische en verlate Rotterdamse locaties, waarna het uitmondt in een spectaculaire drone-performance boven de Maas die het nieuwe jaar inluidt. Dit is een samenwerking tussen Rotterdam Festivals, de Gemeente Rotterdam, Mothership, Drone Light Labs (Met support van kunstenaarsduo DRIFT)

Dave’s Corona Varieté

De unieke film wordt op TV Rijnmond op 31 december vanaf 17:00 uur vooraf gegaan door Dave’s Corona Varieté. Omdat de traditionele wintershows van Dave niet door mogen gaan is gekozen wel een speciale Oud en Nieuw- uitzending op te nemen. Deze bijzondere editie zit vol artiesten bij wie het varieté-bloed door de aderen stroomt.