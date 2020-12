Politie voorkomt vreugdevuurreünie in Vlaardingen

De politie had signalen gekregen dat de mensen bij elkaar wilden komen in de buurt van de Broekweg, waar in het verleden steeds vreugdevuren plaatsvonden. Omdat de mensen steeds in groepjes van twee liepen, waren ze niet in overtreding. Wel zijn hun namen genoteerd.

Ongeregeldheden

Vier mannen uit Den Haag en Zoetermeer, die vaker betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden buiten de stad, mogen de komende week niet meer in Vlaardingen komen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat deze vier naar de stad zijn gekomen om rotzooi te trappen.

"Een lichtere maatregel dan een gebiedsverbod is naar mijn oordeel niet afdoende", dat zegt de burgemeester van Vlaardingen, Bas Eenhoorn. "Mede in het licht van de ongeregeldheden die in de rest van het land plaatsvinden acht ik het opleggen van een gebiedsverbod gerechtvaardigd."

De gemeente wijst erop dat het de afgelopen weken onrustig is geweest in Vlaardingen. Zo zijn er brandjes en incidenten met vuurwerk geweest. Ook ontplofte er eerder deze maand een mortierbom voor de ingang van het stadhuis.



VreugdevurenVlaardingen heeft een rijke geschiedenis als het gaat om vreugdevuren. Maar in het verleden ging dat niet altijd goed.In 2008 vond op de Broekweg een explosie plaats bij de jaarlijkse kerstbomenverbranding. Daarbij gingen honderden ruiten verloren. Een paar jaar later is het nog enkele keren een vreugdevuur toegestaan.