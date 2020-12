Drie aanhoudingen voor grote Whatsappfraude: 'Checken, checken, checken!'

De verdachten hadden minimaal tien telefoons en per telefoon verschillende simkaarten in gebruik.

Ongelukje met telefoon

De zaak kwam aan het rollen toen in een hotelkamer een mobiele telefoon werd gevonden. Ook lag er een vuurwapen op de kamer. Uit de telefoon was op te maken dat er Whatsappfraude mee werd gepleegd. Op 23 oktober werd de eerste verdachte aangehouden, een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Begin december de tweede verdachte, een 18-jarige Rotterdammer. Op maandag 28 december werd de derde verdachte ingerekend; een 23-jarige man uit Berkenwoude.

"Hoi pap, ik heb een ongelukje gehad met mijn telefoon. Daarom heb ik nu even tijdelijk dit nummer, maar ik kan nu dus ook niet bij mijn internetbankieren. Kun jij me even uit de brand helpen en wat geld overmaken?" Met dit soort teksten wisten de mannen alleen al in de maand oktober tienduizenden euro's buit te maken.

Personeelslijst van de kinderboerderij

De mannen speurden het internet af, op zoek naar 06-nummers, vertelt een bij het onderzoek betrokken rechercheur. "Ze zochten bijvoorbeeld naar therapeuten, die hebben als eenmanszaak vaak een 06-nummer op hun website staan." Op hun website staan wel meer persoonlijke gegevens: "Combineer deze met nog wat persoonlijke gegevens van Facebook en je hebt alle ingrediënten om een slachtoffer compleet geloofwaardig een rad voor de ogen te draaien.”

Door de informatie die het drietal op internet vond, hadden ze namen en feitjes om de fraude geloofwaardig over te laten komen, licht de rechercheur toe. Lijsten met leden van lokale sportverenigingen, personeelslijsten en zelfs de personeelslijst van een kinderboerderij: allemaal zijn ze bronnen van informatie voor oplichters als deze.

Topje van de ijsberg

Volgens de rechercheur is de 45 duizend euro pas 'het topje van de ijsberg'. Daarmee is het gevaar nog niet geweken: "De meest effectieve bestrijding is voorlichting. Het liefst zou ik elke avond op tv van die spotjes willen laten uitzenden om mensen te waarschuwen", zegt de rechercheur.

"Mensen er zo vaak mee bestoken, dat wanneer er via WhatsApp om geld wordt gevraagd, meteen alle alarmbellen af gaan. Zodat niemand meer zomaar geld overmaakt, maar altijd eerst even warm contact zoekt met de vragende persoon. Zorg dat je iemand live spreekt en vraag of het klopt. Checken, checken, checken. Dat zou ik iedereen op het hart willen drukken."