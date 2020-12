Extra lange aflevering Ja Toch! Niet Dan? met BN'ers en... de gezichten van Rijnmond

In een speciale, extra lange aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? komen vandaag niet alleen volop Bekende Rijnmonders aan het woord, maar ook de gezichten van de omroep. In een uitzending van een dik half uur gaan zij in op wat 2020 voor ze betekende en wat 2021 brengen zal. Sinclair Bischop, Ruud van Os, Dennis van Iersel, Laurence van Ham, Suzanne Mulder, Tenny Tenzer en Ed Aldus trokken voor de opnames hun mooiste outfit en hun stoute schoenen aan.

In het programma zijn ook de highlights van Ja Toch! Niet Dan? in 2020 te zien. Sinds de zomer kwamen al prominente gasten als Ivo Opstelten, Cor Pot, Shirma Rouse, Joke Bruijs en Ted Langenbach langs. In een compilatie toont Rijnmond nu de mooiste, grappigste -en vreemdste- antwoorden.

"Het is voor ons allemaal een bijzonder jaar geweest en dat is goed te merken aan de antwoorden die zij geven", vertelt programmamaker Anton Slotboom. "Het lijkt wel of deze gasten nog openhartiger zijn dan anders. Onze kleine, knusse studio in het gebouw van Rijnmond leent zich daar ook echt voor, onze kandidaten voelen zich er zichtbaar in thuis. Dat zie en hoor je in deze uitzending goed terug. Ja Toch! Niet Dan? laat deze prominente gasten echt van een andere kant zien.''

Slotboom vervolgt: "Dat we speciaal voor deze lange uitzending ook onze eigen gezichten in de studio konden verwelkomen is bijzonder. Het was ontzettend leuk om ook hen eens voor de camera te zetten en ze stellingen voor te leggen. Want is zoiets als vuurwerk nou tof, of niet? De antwoorden lopen ongelooflijk uiteen. Dat is wat me direct opviel bij de opnames: ook journalisten denken vaak verschillend. En dat steken ze niet bepaald onder stoelen of banken.''

De uitzending is vanavond op tv te zien en nu al in dit bericht. In januari gaan de reguliere uitzendingen van Ja Toch! Niet Dan? weer verder.