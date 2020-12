Vuurwerkhandelaar zit thuis, maar voor supermarkt staan rijen dik: 'Hoe bestaat het!'

Vuurwerkhandelaar Arjen Vaandrager uit Rotterdam is woest. Hij had de klappen van het vuurwerkverbod en de sluiting van niet-essentiële winkels net een plekje gegeven, toen hij dinsdag een foto onder zijn ogen kreeg: een lange rij met vuurwerkkopers voor de deur van een supermarktketen in Berkel en Rodenrijs. "Ze staan daar gewoon doodleuk te verkopen en twee uur in de rij. Hoe bestaat het!?"

Ondanks het vuurwerkverbod was Arjen klaar voor de laatste dagen van dit jaar: zijn winkel was aangepast aan de anderhalvemetersamenleving en hij had kindervuurwerk, dat nog wel is toegestaan, groots ingekocht. Maar door de strengere coronamaatregelen heeft hij al zijn geld voor niets in het vuurwerk gestoken.

Vanwege veiligheid mag vuurwerk namelijk niet verstuurd worden via de post of afgeleverd worden door een bezorger. Ook zijn deuren moeten gesloten blijven door de coronamaatregelen. En dus is er voor Arjen geen enkele mogelijkheid om zijn vuurwerk te verkopen.

Veel vraag

Maar de vraag naar kindervuurwerk is er wel. Dat is niet alleen te zien aan Arjens telefoon die roodgloeiend staat, maar ook aan de rij voor de deur van een supermarktketen in Berkel en Rodenrijs dinsdagavond, die op de vraag inspeelt. "Ik krijg acht telefoontjes in een half uur en heb huilende en smekende mensen aan de telefoon, maar moet nee verkopen", zegt hij. Het maakt hem boos dat hij met al zijn kennis over vuurwerk en veiligheid niets mag verkopen, terwijl het in de supermarkt gewoon tussen de boodschappen ligt.

Niet onverwacht

Volgens Arjen hebben vuurwerkhandelaren bij de gemeente Lansingerland van tevoren aangegeven dat dit zou gebeuren. "We hebben allerlei opties gegeven. Zoals online bestellen en betalen en in de winkel ophalen op naam. Je krijgt dan een tasje en kunt weg lopen." Maar daar ging de gemeente volgens Arjen niet mee akkoord uit angst voor drukte.

"Wij zijn een branche die erop getraind is om mensen in een korte tijd weg te werken. Ondertussen staan ze bij de supermarkt twee uur in de rij. Werkt dat mee aan corona of niet?", zegt hij geïrriteerd.

Plan Vaandrager van tafel geveegd

De gemeente Lansingerland bevestigt dat het niet akkoord is gegaan met de ideeën van Vaandrager. "Ook een ophaalpunt is nu niet toegestaan. Het verkopen van fop- en schertsvuurwerk is niet verboden, maar je mag geen nieuwe publieke plaats openstellen. Overige winkels die al vuurwerk mochten verkopen, mogen dit wel tot en met 19 januari," zegt een woordvoerder.

Volgens haar controleert de gemeente op drukte. "We geven een waarschuwing als het te druk is en als er geen verbetering volgt, kan er een sluiting komen. Winkels hebben zelf de verantwoordelijkheid om de regels na te leven. De gemeente controleert regelmatig de wachtrijen en houdt contact met de ondernemers."

Winkelketen Aldi bevestigt dat het dinsdag aan het einde van de middag te druk is geworden bij het filiaal in Berkel en Rodenrijs. "Omdat het buiten zo druk werd, zijn er handhavers ingeschakeld en de politie is even komen kijken. Wel heeft iedereen zich aan de anderhalvemeter afstand gehouden. Helaas zijn er mensen zonder voorraad teleurgesteld naar huis gestuurd," zegt een woordvoerder.