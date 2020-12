Aanhouding voor beschieting toko Groene Hilledijk

De politie heeft woensdag een 22-jarige man uit Rotterdam opgepakt, voor het beschieten van een toko in Rotterdam-Feijenoord. Het pand op de Groene Hilledijk werd in de nacht van zondag op maandag onder vuur genomen.

Getuigen hoorden die nacht meerdere knallen en zagen iemand weglopen. Drie ruiten van de winkel bleken vernield. Op straat werden ook drie kogelhulzen aangetroffen.

De 22-jarige Rotterdammer is naar voren gekomen als verdachte. Het onderzoek gaat nog verder, zegt de politie. Mensen die meer weten, worden gevraagd zich te melden. Dat kan ook anoniem.



In mei van dit jaar werden ook al meerdere panden en winkels beschoten in Rotterdam-Kralingen en -Crooswijk. In die zaak werden eerder deze maand nog twee Rotterdammers opgepakt.

Die beschietingen hadden te maken met een drugsroof. Of er een verband is met deze beschietingen moet nog worden uitgezocht.