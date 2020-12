Alleenstaande moeder met drieling in coronatijd: 'Een hele uitdaging'

"Zwaar is het zeker, maar je groeit erin", zegt Priscilla Emanuels uit Spijkenisse. Ze is een alleenstaande moeder met drie meiden, een drieling die nu 2,5 jaar oud is. Ook zij voelt de effecten van de coronacrisis, want welke ouder kent nu niet het gemis van de oppas-opa en -oma en het gemis van de kinderopvang.

Terwijl ze met de verslaggever van TV Rijnmond probeert te praten, klauteren haar kinderen over haar heen. "Mama probeert een gesprek te voeren, maar dat wordt een beetje onmogelijk gemaakt", lacht ze, terwijl een van haar dochters er met de microfoon vandoor gaat. "Soms is iets pakken al een hele uitdaging. Ze gaan me altijd achterna en voor ik het weet, staan ze alle drie achter me."

Hele klus voor alleenstaande moeder

Een hele klus voor Priscilla, als alleenstaande moeder. Toen haar drieling nog uit drie baby's bestond, dacht ze dan ook: 'Hoe gaan we dat doen en hoe gaat dat er over een paar jaar uitzien?' "Zo dus", zegt ze droog, terwijl de dames alle drie op haar schoot proberen te zitten.

Coronatijd is een uitdaging voor de alleenstaande moeder. Soms ga je maar even naar buiten voor wat frisse lucht, maar deze dagen is dat lastig. Ik probeer ze bezig te houden", zegt Priscilla, "maar ze vermaken zich wel."

In 2018 volgde TV Rijnmond het gezin als alleenstaande moeder met een drieling. In de reportage kijkt Priscilla terug op toen en hoe het nu gaat.