Single zijn tijdens corona: drie singles vertellen hoe zij oud & nieuw vieren

Nieuw jaar, nieuw begin. Voor veel mensen was 2020 een vervelend en eenzaam jaar. We praten met drie singles over hoe zij het nieuwe jaar in gaan en welk effect de coronacrisis op hun jaar heeft gehad.

Sercan Aynaci is 29 jaar en woont in Barendrecht. Hij is al enige tijd vrijgezel en vindt het eigenlijk wel heerlijk. "Ik heb deze periode eigenlijk in mijzelf geïnvesteerd als single en om te kijken wat ik echt wil." Sercan is mede-eigenaar van een sportschool in Oud-Beijerland en heeft er een fysiopraktijk. Alsof dat niet druk genoeg is, is hij dit jaar met een master gestart. Maar eenzaam is hij zeker niet.

"In het begin was het nog best wel lastig", aldus Sercan. Hij heeft nog kort met iemand gedate, maar dat werkte toch niet. "Ik ben absoluut niet eenzaam, ik heb genoeg mensen om mij heen. Dus ik kan mijzelf terugtrekken, wanneer ik daar behoefte aan heb."

Sociale contacten onderhouden via Instagram en Facebook

Hij spreekt nog altijd af met vrienden, maar niet meer in grote groepen. Dat is volgens hem het enige wat jammer is. "Voor de coronacrisis kon je je sociale kring 'refreshen' tijdens een feest. Dan ontmoette je veel mensen in een keer. Nu ben ik meer via Facebook of Instagram aan het socializen en ga ik naar sportscholen voor de sociale contacten. Nu moet ik een op een en dan is het moeilijk om het bij te houden."

Hij viert geen kerst, vanwege zijn achtergrond, maar komt een derde kerstdag met vrienden bijeen om te eten en te kletsen. Dit jaar in kleine groepen. Hetzelfde geldt voor oud en nieuw. "Vroeger gingen we naar een feest, maar de laatste jaren kwamen we bij iemand thuis. Nu is dat ook wel over. We spreken nog steeds wel af met een paar vrienden, maar denk niet dat er zoveel mensen zullen komen."

Voor de rest zegt hij een trotse single te zijn. "Als je er echt voor openstaat, hoef je ook in coronatijd niet lang single te zijn."

'Het is net oorlog, maar dan zonder honger'

Voor Ine Zandijk geldt eigenlijk hetzelfde. De 95-jarige Rotterdamse mist het wel om mensen over de vloer te hebben of om te reizen. Maar, zegt ze, "het is net oorlog, maar dan zonder honger."

Ine is nu alweer ruim twintig jaar single, maar alleen of eenzaam is ze niet. Momenteel zit ze in een moeilijke periode vanwege de ziekte van haar schoondochter. Normaal gesproken vierde ze kerst met haar zoon en schoondochter, maar ze heeft dit jaar ook geen kerstspullen, omdat dat niet goed voelt. Nu bellen ze elkaar elke avond.

Ze heeft regelmatig iemand die langskomt, die haar helpt met de boodschappen en die haar eten komen brengen, dus ze is nooit echt alleen. Maar ook dat vindt ze niet helemaal erg. Haar man heeft op zee gevaren dus ze was altijd alleen.

Gelukkig heeft ze altijd wel mensen om zich heen gehad. Zelfs met kerst heeft ze al wel weer een uitnodiging van de mensen die haar eten komen brengen op tweede kerstdag.

Ine vindt het soms zelfs fijn om alleen te zijn. "Dan denk ik aan wat voor gezelligheid ik heb gekend in mijn leven en dan valt het best mee."

Het waren rare feestdagen, maar met oud en nieuw blijft ze gewoon thuis. Ze hoopt dat haar zoon langs kan komen, maar dat weet ze nog niet zeker. Waarschijnlijk ook weer bij de telefoon wachten op bericht van haar zoon.

'Ik heb geleerd mezelf te vermaken'

Ook was het een roerig jaar voor 42-jarige Rotterdammer Gert Jan Verboom. "Ik heb vrij in het begin van de crisis zelf corona gehad, heb toen niet kunnen werken en kon bijna niets doen ook qua energie. Ik heb toen wel geleerd mezelf te vermaken en kan ook best goed alleen zijn."

Deze feestdagen zijn voor hem altijd wel hetzelfde, omdat de meeste van zijn vrienden meestal bij familie in het buitenland zitten of een set schoonouders hebben. Eerste kerstdag was hij wel bij zijn ouders, omdat hij vrij was van klachten. "Wel heb ik besloten niet naar mijn zoon te reizen in Apeldoorn en treinreizen te vermijden", aldus Gert Jan.

Als single vindt hij het sowieso lastiger nu, want hij date niet. Wat anderen in een relatie wel kunnen, zoals knuffelen, heeft hij dan al bijna een jaar niet kunnen doen. "Dus wat dat betreft is het anders maar niet dat het niet uit te houden is nu. Ik ga veel buiten wandelen met de hond en dan lopen vaak vrienden mee op gepaste afstand dus dat houdt de eenzaamheid wel buiten de deur."

Gert Jan vindt het minder vervelend, omdat hij een vrij introvert persoon is, dus thuis werken en blijven geeft hem wel wat meer rust en minder stress. In drukke omgevingen zijn kost hem veel energie, maar het is nu nergens druk meer dus dat blijft hem bespaard. "Maar uiteraard heb je wel behoefte aan menselijk contact." Met oud en nieuw zit hij gewoon met de hond op de bank tv te kijken.