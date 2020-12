Kramers boodschappenkarretje: 'Dat ze dit voor me doet; heb er geen woorden voor'

Speciaal voor de feestdagen heeft Sander de Kramer in 'Kramers Karretje' zijn kleurrijke autootje ingeruild voor een boodschappenkar. Mensen die een moeilijk jaar hebben gehad, krijgen een steuntje in de rug. Dit keer gaat Sander langs bij Monique, die áltijd aan anderen denkt en zichzelf daarmee nog weleens vergeet.

Haar beste vriendin Yvonne Cheret heeft haar opgegeven voor een kar vol boodschappen. "Ze heeft veel meegemaakt", weet ze. "Ze werkt zich helemaal de rambam, houdt weinig over en heeft ook persoonlijk met de kinderen heel veel meegemaakt. Ze cijfert zichzelf altijd weg en denkt altijd aan een ander. Dat mag wel een keer anders."

Als je aan het Yvonne vraagt, is er niemand die dit meer verdient dan Monique: "Ze verdient dit dubbel en dwars. Ze zal er blij mee zijn", voorspelt ze.

Kijk hier naar deze editie van 'Kramers Karretje'. De tekst gaat verder onder de video.



Sander de Kramer draait er zijn hand niet voor om en doet z'n best om een lekker boodschappenpakket voor Monique samen te stellen. Mét champagne. "We moeten wel kunnen ploppen met oud en nieuw, dat is het maar één keer dit jaar", zegt hij, terwijl hij een flesje in zijn boodschappenkarretje zet. "Deze ziet er goed uit!"

Heel mooi gebaar

Met twee volle boodschappentassen arriveert hij bij Monique. "Ik heb me het schompes gesjouwd", grapt hij. Monique wordt ondertussen licht emotioneel. "Ik cijfer mezelf weg en dan kom ik zelf in de problemen", vertelt ze. "Ik heb er ook psychische problemen door opgelopen. Ik moet echt aan mezelf gaan denken, maar dat is lastig. Als je een ander helpt, hoef je niet aan je eigen problemen te denken", heeft ze ervaren.

Dat haar beste vriendin dit voor haar geregeld heeft, maakt Monique best wel emotioneel. "Dat ze dit voor me doet, daar heb ik geen woorden voor", vertelt ze, terwijl ze vol schiet. "Een heel mooi gebaar. Heel lief, dankjewel."

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.