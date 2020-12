Meer besmettingen met Britse variant van coranavirus in Bergschenhoek geen verrassing voor GGD

Veertig leerkrachten, leerlingen en ouders raakten vanaf eind november tijdens de uitbraak op en rond de school besmet. Dinsdag was al bekend dat vijf van hen besmet waren met de Britse variant. Woensdag liep dat getal op naar negen.



De stijging van het aantal is geen verrassing voor GGD-arts Ewout Fanoy. Hij verwachtte dinsdag al een toename door de aanvullende onderzoeken. De wetenschappers van Erasmus MC en de GGD moesten daarvoor de eerder genomen monsters onderwerpen aan extra testen. Van lang niet alle veertig positieve gevallen waren de samples bewaard gebleven.

"Veel monsters worden na een week weggegooid", weet Fanoy. "Het verschilt per laboratorium of ziekenhuis hoe lang een monster wordt bewaard. Het is prettig als het langer in een vriezer wordt bewaard. Zeker bij een uitbraak in bijvoorbeeld een verpleeghuis dat goede maatregelen heeft genomen. Als het gaat om één variant van een virus, betekent het dat het virus intern is verspreid. Gaat het om vijf varianten, dan geeft het aan dat het virus op vijf verschillende manieren is binnengekomen."

Tot op heden is wat betreft de Britse variant nog niet vastgesteld dat deze buiten de omgeving (leerkrachten, leerlingen en ouders) van de Willibrordschool is vastgesteld. De onderzoekers doen daarvoor ook testen met monsters van andere inwoners van Lansingerland en Rotterdam.

Nieuwe stap

Het onderzoek is voor de GGD Rotterdam-Rijnmond een nieuwe stap in het coronajaar 2020. De dienst heeft vaker uitbraken gehad. Deze waren tot voor kort alleen bekend op middelbare scholen. "Tot we hoorden dat iemand positief was getest met de Britse variant en er een link was naar de Willibrordschool. Daarom zijn we voor deze school een uitgebreider onderzoek gestart."

De Britse variant zou mensen niet zieker maken, maar zou wel besmettelijker zijn. Ook zou de overdracht van kind op volwassene niet worden uitgesloten. Fanoy: "Dat is een aanname vanuit Engeland. We proberen met deze studie nu meer bewijslast te verzamelen. Zo kijken we vooral of mensen die positief zijn getest net zoveel van het virus bij zich hebben. Zo hopen we meer te leren over deze variant. We zien vergelijkbare milde klachten, maar kinderen lijken vaker meer ziek."

De geteste mensen moeten ook een vragenlijst invullen. Dat is volgens de arts belangrijk, want alleen op die manier kan ook duidelijk worden of er eventueel een link is naar het Verenigd Koninkrijk, waar de variant eerder werd geconstateerd.

Conclusies

In de loop van volgende week hoopt de GGD Rotterdam-Rijnmond met de conclusies van het onderzoek te komen. Dan moeten de testen, waarvoor achthonderd mensen zich inmiddels hebben aangemeld, zijn verwerkt.

Fanoy: "Dan kunnen we ook iets zeggen over de grootte van de uitbraak. Dat is ook in het belang van het land, om te zien of de scholen veilig open kunnen. Dan moet je wel weten hoe het met de variant loopt."