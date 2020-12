Politie neemt afstand van racistische uitspraak, agent in kwestie nog aan het werk

De Rotterdamse politie doet afstand van de racistische uitspraken die zijn gedaan tijdens aanhoudingen in Dordrecht begin deze maand. Daarbij is een man onder meer uitgemaakt voor 'kutneger'. "Die uitspraak past niet bij onze organisatie", zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. De agent in kwestie is nog wel aan het werk.

NRC-journalist Marcel Haenen bracht het verhaal van het vermeende racisme dinsdag naar buiten. Drie gezinsleden uit Dordrecht zijn op sinterklaasavond gearresteerd, nadat volgens de politie een aanhouding voor belediging uit de hand liep. Het gaat om een 37-jarige moeder, haar 45-jarige partner en hun 18-jarige zoon. De 45-jarige man heeft twee weken vast gezeten.

Aangevallen

Agenten troffen een dronken man aan en wilden hem aanhouden toen hij hen beledigde. De man rende weg, werd ingehaald door een agent, maar kreeg toen steun van de twee mannen en een vrouw. Volgens de politie vielen er rake klappen en trappen en werd ook een tweede agente aangevallen.

Het gezin wordt vervolgens herhaaldelijk van dichtbij met pepperspray in het gezicht gespoten en met vuisten in hun gezicht geslagen bij het boeien. Ook wordt gescholden. Zo valt onder meer de term 'kutneger' en 'grijp die vieze negers', meldde NRC dinsdagavond. Dat staat allemaal op beeld. Het videomateriaal is ongeveer een kwartier lang.



De advocaat van de familie heeft aangifte gedaan tegen de politie van mishandeling en racisme. Inmiddels is een onderzoek gestart door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Rotterdamse politie, onder leiding van het OM. Haenen vindt het onbegrijpelijk dat de agenten in kwestie niet geschorst zijn zolang het onderzoek loopt.

"Er loopt nu in de regio Rotterdam een man, die zich racistisch uit tegenover zwarte mensen, maar die wel in uniform en met dienstwapen over straat mag gaan. Dat geeft wel aan hoe serieus de politie de zaak neemt: niet echt, lijkt mij."

Volgens Haenen is dit al vaker het geval geweest. Hij verwijst naar de racistische WhatsApp-groep die eerder dit jaar aan het licht kwam en de uitzending van Zembla vorige maand met politiehonden. In beide gevallen zijn volgens hem geen sancties geweest. "In die zin verbaast het me dus ook niet, want het past in het patroon. Naar de appgroep loopt nu wel alsnog een onderzoek."

Goed onderzoek nodig

Politiewoordvoerder Wim Hoonhout legt uit dat eerst goed onderzoek gedaan moet worden, voor er een oordeel geveld kan worden over de agenten. "De uitspraken zijn absoluut ontoelaatbaar, maar ze vragen om uitvoerig onderzoek. Door wie is wat gezegd? En je moet ook meenemen in welke omstandigheden die uitspraken gedaan zijn. Dán kom je tot een oordeel."

Volgens Hoonhout klonken de uitspraken in de afrondende fase van de aanhouding, dus nadat ook de agenten zelf waren aangevallen. "Dat is een belangrijke nuancering", legt hij uit. "Ik ben blij dat er camerabeelden zijn, want die geven weer wat er gebeurd is." Desalniettemin noemt hij het absoluut ontoelaatbaar wat er is gezegd.

Hoonhout zegt in het verhaal van de journalist te missen dat er tot drie keer toe karatetrappen zijn uitgedeeld richting het hoofd van agenten. "Als die schoppen raak waren geweest, hadden we een andere discussie gehad. We nemen natuurlijk afstand van de uitspraken, maar in de discussie gaat het niet om het bemoeien van omstanders met een aanhouding en het daarbij toepassen van meer dan gering geweld naar agenten."

Aangifte

Het valt de journalist van NRC op dat de korpschef van Rotterdam zich nog niet publiekelijk heeft uitgelaten over de kwestie. Hij noemt het bovendien verontrustend dat pas contact opgenomen is met de familie toen de aangifte tegen de agenten eraan zat te komen. Daar zat twee weken tussen.

Haenen stelt dat de betreffende agenten al vlak na het incident op de hoogte waren van de camerabeelden. Maar in het proces-verbaal van verbindingen, dat wordt opgemaakt na een incident, staat niets over de racistische uitlatingen of het geweld van de agenten. Haenen denkt dat dat is gebeurd om de waarheid te verdoezelen, maar volgens Hoonhout ligt dit genuanceerder.

"Het klopt dat dat niet in het proces-verbaal staat, maar geweldtoepassing van agenten wordt altijd opgenomen in een aparte geweldrapportage. Die wordt getoetst door het OM. Ik ben blij dat er camerabeelden zijn, om te laten zien hoe ingewikkeld het werk kan zijn. Maar we moeten ons zeker weghouden van woorden zoals Marcel ze heeft opgeschreven."