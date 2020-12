Bergschenhoekse gezinnen laten zich testen na uitbraak op school: 'Niet het leukste uitje'

Hij voelde de bui al hangen, toen hij eerder deze week naar het journaal keek en hoorde dat de Britse variant van het coronavirus was uitgebroken op een school in de regio Rijnmond. De eerste gedachte van deze vader? "Dat moet de Willibrordschool zijn", waar zijn twee kinderen ook op zitten. Hij bleek gelijk te hebben. En dus verzamelde het Bergschenhoekse gezin, dat anoniem wil blijven, zich woensdagmiddag in de speciaal ingerichte teststraat bij Rotterdam The Hague Airport.

Op de Willibrordschool in Bergschenhoek zijn inmiddels meer dan veertig besmettingen geweest sinds eind november. Onder de besmettingen was een 38-jarige lerares, die vorige week is overleden. Het is niet bekend of het coronavirus de doodsoorzaak was.

'Niet het leukste uitje'

Van negen besmette mensen staat vast dat zij de Britse variant hebben opgelopen. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten en huisgenoten is gevraagd om zich te laten testen. Daarvoor is bij het vliegveld een speciale teststraat geopend. Het Erasmus MC en de GGD doen verder onderzoek of het om de Britse variant gaat.



Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. Het is woensdag namelijk een komen en gaan van families uit Bergschenhoek bij het vliegveld. "Niet het leukste uitje", zegt een vader, die met zijn vrouw en twee kinderen naar Rotterdam The Hague Airport is gekomen.

De familie wil niet met voor- of achternaam genoemd worden. Het is al de tweede keer dat dit 'uitje' op de planning staat voor het gezin. "We wisten dus wat er zou gaan gebeuren. We werden deze week via het communicatiekanaal van de school ingelicht. Daarin werd gevraagd of we ons opnieuw wilden laten testen. Maar eerlijk gezegd viel het kwartje bij mij een dag eerder al, toen ik op het journaal hoorde over een school in de regio Rotterdam met besmettingen."



De scholen zijn nu sowieso dicht vanwege de kerstvakantie, maar of het een oplossing is om de scholen ook daarna nog veel langer dicht te houden, weet de vader niet. "Ik vind het een lastige. We dachten misschien dat kinderen veilig waren, maar waarschijnlijk is dat niet zo. Dat verandert de hele kijk op corona. Of de sluiting van de scholen een oplossing is, weet ik niet."

Beren en diploma's

De kids en hun ouders worden in ieder geval liefdevol opgevangen door de medewerkers van de teststraat. De enorme testlocatie is versierd met ballonnen en beertjes. "Je merkt dat kinderen wel gespannen zijn als ze hier komen", zegt Debbie Pinas van de GGD. "Het is een gigantische locatie en iedereen heeft mondkapjes op. Dat brengt spanning met zich mee. Maar we hebben het kindvriendelijk ingericht en proberen kinderen gerust te stellen."

Na de keel- en neusswap krijgen de kinderen een diploma en knuffel mee. "Ze zijn vaak nog flinker dan hun ouders", erkent Pinas. "Het zijn voornamelijk de ouders die het spannend vinden en die projecteren dat op hun kinderen."



Zorgen

Minister Hugo de Jonge laat aan RTL Nieuws weten dat hij zich zorgen maakt over de verspreiding van de Britse coronavariant onder kinderen. Hij stelt dat het op de school in Bergschenhoek om een hoog aantal besmettingen gaat, ook van de Britse variant. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over het vaker testen van basisschoolleerlingen.

Donderdag wordt met de verantwoordelijke instanties besproken of de basisscholen op korte termijn weer opengaan. Dan komt ook naar buiten welke eventuele extra maatregelen volgen.