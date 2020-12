Kunstenaar Roosegaarde werkt mee aan virusdodend uv-licht: 'Zodat we elkaar buiten kunnen ontmoeten'

Plots leven we sinds dit jaar in een anderhalvemetersamenleving en veranderde het straatbeeld compleet. Of we weer terug kunnen naar 'normaal' is nog maar de vraag. Volgens sommigen zitten evenementen met vijftigduizend man er niet meer in. Net als de oer-Nederlandse klapzoen. En dan moet er ook maar eens nagedacht worden over de buitenruimtes van ons land, zodat een virus zich minder snel kan verspreiden.

"Het begint met de vraag stellen", vindt kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. "De toekomst is niet statisch. Het is aan ons om er met z'n allen over te dromen en 'm dan te bouwen. Nadenken over hoe de toekomst eruit zou moeten zien, doen we voor mijn gevoel te weinig."

Als kunstenaar is hij nu volop bezig met de buitenruimte: "Dat is waar we elkaar willen ontmoeten. Buiten is het nieuwe binnen", lacht hij.

Samenkomen op het pleintje

Toch is de kern van het verhaal tamelijk serieus, vervolgt Roosegaarde zijn verhaal. De kunstenaar is namelijk bezig met een project dat virussen kan doden. "Het heet de stedelijke zon, Urban Sun. Het is een speciaal ultra violet-licht, waarvan in 2018 is ontdekt dat het virussen kan doden. Waar normaal uv-licht schadelijk is, is dit licht dat niet."

Het speciale licht, waar een team van ontwerpers, wetenschappers en techneuten al een klein jaar aan werkt, wordt in de komende weken in Rotterdam gelanceerd. "Daarmee kunnen we openbare pleinen in Rotterdam virusvrijer maken. Dan kunnen we op die plek mensen ontmoeten, zonder dat de kans groter is dat we ziek worden."

Dát is volgens Roosegaarde, die ook wel bekend is van het nationaal lichtmonument voor holocaustslachtoffers, hét voorbeeld van de coronacrisis. "Het is een van de maatregelen om de huidige situatie beter te maken. We moeten onszelf hieruit ontwerpen. Wat vroeger was, komt niet meer terug; dat weet Rotterdam als geen ander. Wat hier nu gebeurt is verschrikkelijk, maar we moeten er ook wat mee doen. Meer groen, de stedelijke zon: we moeten plekken maken om elkaar te kunnen ontmoeten."



Open haard

Roosegaarde stelt zich de Urban Sun voor als een soort open haard. "Ik ben dat Zoom-scherm zó zat. Het is belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen communiceren. Dat zijn we de afgelopen tijd een beetje kwijtgeraakt. Zo'n Urban Sun kan daarin helpen."

Vooral belangrijk is dat meer mensen met ideeën komen. "Rotterdam moet een proeftuin worden van nieuwe ideeën: we moeten vooruit! Wachten op een magische oplossing die alles terugbrengt, dat lijkt me een illusie."