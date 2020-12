Gommers: 'Meld je als je in de zorg hebt gewerkt, we hebben alle handen nodig'

"Iedereen die ook maar een beetje in de zorg heeft gewerkt ooit, kom je melden! We hebben nu echt alle handen nodig." Dat zegt Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC en voorzitter van Nederlandse vereniging voor intensive care. Hij verwacht dat volgende week al alle zeilen bijgezet moeten worden om niet in een code zwart-situatie te belanden.

Gommers deed de oproep woensdagmiddag op de radio bij BNR . "Dit is het enige wat we nu kunnen doen", legt hij uit. "Bedden zijn niet het probleem, en apparatuur ook niet. Dat hebben we genoeg. Maar we hebben echt heel veel mensen nodig."

Code zwart

'Code zwart' dreigt, waarbij artsen moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd en daardoor zou kunnen sterven. Zo ver is het nog niet, maar de situatie is wel nijpend.

"We zeggen nu al tegen elkaar dat we keuzes moeten maken en operaties moeten uitstellen, en mensen wel of niet moeten opnemen op de intensive care. Dat gaat nog niet over leven en dood, dus het is zeker nog niet code zwart. Maar als het zo doorgaat, verwachten we dat wel eind januari", zegt Gommers.



Zo is het in sommige ziekenhuizen in het land momenteel al zo dat alleen nog operaties die binnen een maand uitgevoerd moeten worden, doorgang vinden. "Het is koffiedik kijken, maar de vooruitzichten zijn nog minder goed. We hebben dan ook nog de berichten over de Britse variant. Als die ook nog invloed gaat hebben, moeten de ic's weer verder opgeschaald worden. En we zien dat de ziekenhuizen al voller liggen. Maar we hebben het personeel uit het ziekenhuis nodig, om de ic's verder op te schalen. Dan zit er dus niets anders op dan de reguliere zorg nog verder af te schalen."

Hij hoopt dat de maatregelen van de lockdown, die nu twee weken gelden, langzaamaan beginnen te werken en dat het aantal nieuwe gevallen in de komende dagen begint te dalen. "Je moet er niet aan denken als dat niet gebeurt. En dan nog de effecten van kerst en oud en nieuw, plus de gevolgen van de Britse variant. Dan loopt het de spuigaten uit. Die scenario's worden gemaakt, maar dan kunnen we helemaal geen acute zorg meer leveren."