Rene haalt het! Rennend door alle 4000 straten van Rotterdam!

"Daar gaan we dan", zegt Kuijs en rent weg. De laatste loodjes liggen in thuiswijk Blijdorp. Daar wacht een ongetwijfeld trotse vriendin Renske.

Maar eerst die allerlaatste straten. Aan smokkelen doet Rene Kuijs (41) niet: echt alle straten in zijn plattegrond moeten groen worden gearceerd.

Praatjes en fietstochten

"Ik kijk terug met heel veel plezier, maar ben ook blij dat het is afgelopen. Het slechte weer in de herfst. In de lange fietstochten naar buitenwijken als de Beverwaard en Nesselande had ik vooraf ook niet altijd zin. Toch heb ik genoten van elke loop en elke keer heb ik weer iets bijzonders gezien."

En lopen deed Kuijs. De gelouterde amateurloper legde in totaal 1628 kilometer en 920 meter af door de Rotterdamse straten. En dat in 81 hardloopsessies in bijna zeven maanden tijd. Hij begon aan de randen van de stad, omdat het toen langer licht was, en werkte langzaam naar het centrum toe.

"In elke loop heb ik iets ontdekt. Rotterdam kent bijvoorbeeld zo ongelooflijk veel straatkunst en muurschilderingen. Maar de mensen maken de stad. Zeker in de zomer heb ik vaak leuke praatjes gemaakt. Mensen zijn benieuwd naar wat je doet en moedigen je aan. Ook kreeg ik flesjes water. Steeds vaker wisten ze wie ik was."



"Het mooiste vond ik wat het project teweeg bracht", vertelt Rene terwijl hij de voorlaatste straat inrent. Kuijs kwam onder meer op het NOS-journaal, stond in kranten en was het onderwerp van een mooie reportage in het gerespecteerde Runners World. Ook inspireerde hij anderen hetzelfde te gaan doen in hun woonplaats.

Maar ook bij zichzelf veranderde er wat. "Ik kwam hiervoor eigenlijk alleen in Rotterdam-Zuid tijdens het eerste deel van de marathon. Zuid heb ik echt ontdekt; ik heb bijzondere architectuur en kunst gezien en gesproken met leuke mensen."

Bizarre dingen zag Kuijs ook. Zo was er zo'n plastic toilethuisje, bekend van festivals. René dacht even een sanitaire stop te kunnen maken. Bleek het bewoond door een Rotterdammer zonder vast adres.

Tekst gaat verder onder de foto



Home sweet home

Laatste straat. Vriendin Renske staat inderdaad al in de verte klaar voor haar stoere loper. "Nee, ik heb nooit echt gedacht: wat ben ik aan het doen? Hoogstens even als het goot van de regen en mijn kaart helemaal doorweekt raakte."

En dan is het home sweet home. Een dikke knuffel en felicitaties. Renske is trots en ook wel blij dat ze René vermoedelijk vanaf nu weer wat vaker gaat zien.

De sportman zelf geniet van het moment, maar denkt even later ook alvast vooruit: 24 uur lang rennend zo veel mogelijk kilometers afleggen, lijkt hem wel wat. Maar dan wel eerst even goed trainen.