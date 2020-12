'Stuur vaccins naar ziekenhuizen en begin maandag met inenten'

De ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om de vaccins goed te bewaren en toe te dienen. Gommers hoopt dat er snel besloten wordt om doses vaccins naar ziekenhuizen te sturen. "We kunnen dat als ziekenhuis goed doen met elkaar", zegt Gommers. "We zijn daar klaar voor", voegt Kuipers toe.

Cruciaal

Kuipers stelt voor om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van het personeel van de intensive care, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulancepersoneel. "Zij lopen ook het meeste risico", zegt Kuipers. Nu komen eerst bewoners van verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen én hun zorgmedewerkers aan de beurt.

Kuipers noemt het cruciaal dat personeel beschikbaar blijft voor de zorg, zeker in de huidige situatie waarin de druk nog lange tijd heel hoog blijft. De dagelijkse instroom van nieuwe patiënten is momenteel hoger dan het sinds april is geweest. Alleen al de afgelopen 24 uur kwamen er bijna vierhonderd patiënten bij in de ziekenhuizen in heel Nederland. De bezetting van de intensive care is op het hoogste niveau sinds mei, zegt Kuipers.

Oproep

Gommers deed woensdag al een oproep aan voormalig zorgpersoneel, om zich te melden. "Iedereen die ook maar een beetje in de zorg heeft gewerkt ooit, kom je melden! We hebben nu echt alle handen nodig", zei hij bij BNR.

Hij verwacht dat volgende week al alle zeilen bijgezet moeten worden om niet in een code zwart-situatie te belanden, waarbij artsen moeten kiezen welke patiënten wel en niet behandeld kunnen worden en mogelijk daardoor kunnen sterven.

"Bedden zijn niet het probleem, en apparatuur ook niet. Dat hebben we genoeg. Maar we hebben echt heel veel mensen nodig."



Veel zieken

Volgens Kuipers is momenteel zestien procent van alle ic-verpleegkundigen van het Erasmus MC ziek gemeld. "Per verpleegkundige die we moeten missen, kunnen we minder beden verzorgen", zegt de ziekenhuisbestuurder in Nieuwsuur.