In een maand van Rotterdam naar Slovenië fietsen: 'Dat kan!'

"Ja, ik ben alweer terug", lacht Van Dillen. "Het idee was om net voor de kerst in Slovenië aan te komen en dan weer terug te gaan, en dat is gelukt. Slovenië is aangetikt", voegt hij grinnikend toe. Het gaat overigens 'alleen' om de heenweg. Op de terugweg zat-ie in het vliegtuig.

Maar hoe dat kan, 2 duizend kilometer in een maand tijd? "Het eerste stuk is vrij vlak", legt Van Dillen, die wel vaker op extreme 'uitjes' gaat, uit. "In Duitsland beginnen de heuvels, maar ik heb minimaal honderd kilometer fietsen per dag aangehouden. De hele reis is zo'n vier weken geweest."



Toen hij eenmaal in de Alpen aankwam, werd het moeilijker. "Daar was sneeuw, kou en ijs... daar ben ik wat rustiger gegaan. Maar ja, uiteindelijk is het dus wel mogelijk om in een maand naar Slovenië te fietsen."

Niet zonder slag of stoot

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. De kou gooide wat roet in het eten en Van Dillen had last van 'wobbels'. Wobbels, vraag je je af? "Ja, wobbels!" vertelt de avonturier. "Ik ben met een beetje gladde banden gaan fietsen en op gegeven moment werden de wegen steeds ijziger. Ik kocht een nieuwe band, maar dat was een vouwband en ik kreeg 'm er niet goed op. Dus fietste ik met een stuk band dat groter was dan de rest. Dan ga je een beetje op en neer", lacht hij. "Een wobbel!" Een aardige Italiaanse fietsenmaker verloste Van Dillen van de wobbel.

Hoewel de reis alweer een paar dagen ten einde is, kijkt Van Dillen er met veel plezier op terug. "Ik stond eigenlijk in maart op het punt om naar Alaska te vliegen, om vanaf daar naar Argentinië te vliegen. Dat ging door corona niet meer door, maar ik had me wel voorbereid om in de winter in Alaska te fietsen."



Sneeuw vinden

Begin december vertelde de fanatiek fietser al over zijn doel van de reis: sneeuw vinden. "Kou trekt me. Ik wilde koudere omstandigheden. Achteraf was dat in deze tijd ook wel ideaal: ik ben alleen en sliep het grootste gedeelte van de tijd alleen in mijn slaapzak in mijn tent." Coronaproof dus!

"Ik heb vrijwel alle nachten buiten geslapen", vervolgt Van Dillen. Een van de mooiste delen van zijn reis. "Hoe mooi is het om wakker te worden in de Alpen, in twee meter sneeuw. Alles is wit, het is lekker fris... ik hou van die frisheid, om daar een beetje zen te worden. Prachtig!"