Politie grijpt Rotterdammer in de kraag na achtervolging

De man kreeg het stopteken vanmiddag op de N57 bij Haamstede, omdat uit de systemen naar voren kwam dat zijn rijbewijs eerder ongeldig was verklaard. Hij sloeg met hoge snelheid op de vlucht. De politie heeft uiteindelijk de weg moeten blokkeren om hem tot stoppen te dwingen.

De man is aangehouden en zit vast voor verhoor. Waarom zijn rijbewijs eerder ongeldig is verklaard, is niet bekend.