Tientallen waarschuwingslampjes in de auto, maar wat moet je doen als ze gaan branden?

Groene lampjes, blauwe lampjes, oranje lampjes en rode lampjes. Zeker bij moderne wagens is het aantal waarschuwingssymbolen dat oplicht als je je auto start, niet meer op twee handen te tellen. Tijdens het rijden gaan die lichtjes uit, tenzij er iets loos is met de wagen. En vooral als dan een rood lampje gaat branden, is het kwaad eigenlijk al geschied, zegt Rijnmondexpert Jos van der Drift van de ANWB.

Van der Drift ging eens tellen en kwam erachter dat je al gauw op zestig verschillende waarschuwingslampjes uitkomt, bij verschillende auto's. "Het lijkt wel kerstverlichting", zegt hij.

Blauw is voor groot licht, groene lampjes zijn volstrekt onschuldig en geven bijvoorbeeld aan dat bepaalde verlichting aan staat. Bij oranje lampjes is ook nog niet veel aan de hand, maar is het wel goed om langs de garage te rijden en te laten kijken wat er loos is.

Rood is stoppen!

Maar als een rood lampje gaat branden, is het alle hens aan dek. Je moet dan je auto meteen aan de kant zetten en hulp inroepen. "Er is dan serieus iets aan de hand, waarvoor we graag langskomen", zegt Van der Drift.

Zo'n lampje negeren, is geen goed idee. Niet alleen kan je daardoor nog meer schade veroorzaken aan je voertuig; ook juridisch kan dit gevolgen hebben als je betrokken raakt bij een ongeluk terwijl je met zo'n lampje rijdt. "Je kan dan aansprakelijk worden gesteld voor letsel", zegt Van der Drift.

Oliepeil

Veel mensen moeten de precieze betekenis nog even in de gebruikershandleiding van hun auto opzoeken als een lampje gaat branden. Ook bestaan er misverstanden over de betekenissen van bepaalde icoontjes. Zo denken veel mensen als het lampje van het oliekannetje met het druppeltje eraan gaat branden, dat de olie moet worden bijgevuld. Maar eigenlijk ben je dan al te laat.

"Dat lampje is bedoeld om aan te geven dat er een gebrek aan olie of oliedruk is", legt hij uit. "Bij de ANWB roepen we altijd: voorkom dat dat lampje gaat branden. Het kwaad is dan al vaak geschied. Mensen gaan pas hun motorkap open doen en hun oliepeil checken, als-ie al brandt. Maar voor het oliepeil heb je nog gewoon ouderwets de peilstok. Als je rijdt op het oliedruklampje, is het foute boel."

Volgens Van der Drift rest er dan maar één ding: "Een kruisje slaan en hopen dat het allemaal goed afloopt", lacht hij. "Mensen misbruiken die lampjes vaak en schatten de functionaliteit verkeerd in. Dit is bijna een dagelijks gemaakte fout."

Wat al die lampjes precies betekenen, weten veel mensen niet. Je daar een beetje in verdiepen kan zeker geen kwaad. "Een beetje huiswerk is wel nuttig als het om al die lampjes gaat. Het worden er ook alleen maar meer."