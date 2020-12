Ziekenhuizen willen beginnen met vaccineren en veel wolkenvelden; dit is het wek- en weerbericht van oudjaarsdag

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Op deze oudjaarsdag zijn er veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door en op een enkele bui na is het droog. De temperatuur loopt op naar 4 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind. Tijdens de jaarwisseling is het droog en overwegend bewolkt. De temperatuur ligt dan rond de 1 of 2 graden. Lees hier het hele weerbericht.

Wat je wellicht gemist hebt:

Ziekenhuispersoneel van onder meer de intensive care en covid-afdelingen zou maandag al een coronavaccin moeten krijgen. Dat vinden Ernst Kuipers en Diederik Gommers van het Erasmus MC.

[article:'Stuur vaccins naar ziekenhuizen en begin maandag met inenten']

Intussen werkt kunstenaar Daan Roosegaarde aan een lichtproject waarmee virussen gedood zouden kunnen worden. Het gaat om een soort open haard met de naam Urban Sun.



In het rumoerige Veen zijn drie Gorcummers op de bon geslingerd.



En bij de bekende oliebollenbakker Richard Visser valt vandaag geen bol te krijgen.