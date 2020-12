Sparta-voorzitter Leo Ruijs over ambities, natuurgras en verbouwingen stadion en Nieuw Terbregge

Sparta-voorzitter Leo Ruijs nam op 1 januari 2019 het stokje over van Rob Westerhof. In datzelfde jaar promoveerde Sparta naar de eredivisie, handhaafde het zich, en staan de Rotterdammers er nu uitstekend voor in de eredivisie. Maar hoe lang houdt Sparta het uit in coronatijd en wat zijn de toekomstplannen van de club?

Sparta maakt zich voorlopig nog geen grote zorgen. "We zijn blij dat het voetbal wel gewoon doorgaat. We hebben genoeg vlees op de botten om de rest van het seizoen vol te houden. Maar dat het product betaald voetbal op deze manier onder druk staat, is wel duidelijk", zegt Ruijs op Radio Rijnmond.

De Rotterdamse club staat er vergeleken met andere clubs beter op. "We hebben op de goede momenten een aantal transfers kunnen doen, met Ragnar Ache en Halil Dervisoglu. En ik denk dat wij op het gebied van financieel management, met Manfred Laros voorop, de zaken keurig voor elkaar hebben."

Ambities en verbouwingen

Sparta heeft uitgesproken op termijn naar natuurgras te gaan, maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Het jeugdcomplex Nieuw Terbregge moet daarvoor aangepast worden en het stadion moet worden verbouwd. Door de onzekerheid in coronatijd zou dat op losse schroeven kunnen komen te staan.

"In deze crisistijd kunnen we in ieder geval gebruik maken van de regelingen van de overheid. Zonder die regelingen zou het betaald voetbal gewoon helemaal naar de knoppen gaan. We moeten verder. We willen een stabiele eredivisieclub blijven.

Waar we nu staan is mooi; met nog wat ambitie naar boven toe. Maar we hebben nu vooral de doelstelling om in de eredivisie te blijven.

Om dat op termijn vaker te kunnen bewerkstelligen, zullen we het stadion naar een hoger niveau moeten tillen, om een grotere omzet te kunnen genereren. Om daar te komen, moeten we naar gras en zullen we het betaald voetbal ook op Nieuw Terbregge moeten vestigen."

Verplicht naar natuurgras?

Ruijs verwacht dat alle clubs uiteindelijk naar natuurgras moeten. "Ik denk dat de eredivisie CV het deel uit gaat laten maken van de licentie-eisen. Ik denk dat het onontkoombaar is dat we op gras gaan spelen. We willen het en onze supporters ook.

Er was eerst echt een goede reden waarom we voor kunstgras hebben gekozen; dat was een financieel verhaal. Maar je hebt nu die licentie-eisen in je hoofd. Plus: het beperkt je ook als je kijkt naar de markt van potentiële spelers voor Sparta. We lopen toch aardig wat spelers mis door kunstgras. Dat is een extra reden.

Maar het is niet eenvoudig om in deze periode zo'n project van de grond te krijgen. We zijn met de gemeente wel ver gevorderd als het gaat om Nieuw Terbregge, maar om het écht gerealiseerd te krijgen, dan is COVID-19 een handicap."

Beluister hierboven heel het gesprek (50 minuten) met Leo Ruijs. Daar gaat het onder andere ook over de rol van Henk van Stee en hoe Leo Ruijs voorzitter werd bij Sparta en CEO van ECT.