Oudejaarsavond op TV Rijnmond: Dave's Corona Variété en spectaculair aftellen

In deze tijd van vele onzekerheden is gelukkig één ding ongewijzigd: op oudejaarsavond zie je op TV Rijnmond de variété-show van Dave van der Wal. Kijk vanaf 17:20 uur naar bijzondere acts en tel vanaf 23:50 uur op spectaculaire wijze af naar het nieuwe jaar.

Corona of geen corona, Dave is er bij. In aangepaste vorm (lees: zonder publiek) presenteert hij een aantal mooie variété-acts:

David Severins (NL) – Gastheer en jongleur

Rafael Scholten (NL) – Magic

Raffaela Martinetti (CH) – Dans

Joyce Bennenbroek (NL) – Lollipop

Lisa Chudalla (DE) - Degenslikken

Charlie Hession (UK) - Objectmanipulatie

Dave's Corona Variété wordt ieder uur herhaald. Om 23:00 uur starten we een speciale versie die om 23:50 uur overgaat naar de spectaculaire licht- en droneshow boven Rotterdam. Aan de hand van dit lichtkunstwerk tellen we af naar 2021, waarna Dave het om 0:00 uur weer oppakt en je meeneemt het nieuwe jaar in.



De show met de drones is een alternatief aftelmoment en geen vervanging van de traditionele vuurwerkshow boven de Maas. Het is een spectaculair lichtkunstwerk in de vorm van een korte film die in de laatste acht minuten van het jaar het gevoel van een ‘nieuwe dag’ belichaamt. De film gaat langs iconische en verlaten Rotterdamse locaties, waarna het uitmondt in een spectaculaire drone-performance boven de Maas die het nieuwe jaar inluidt. Dit is een samenwerking tussen Rotterdam Festivals, de Gemeente Rotterdam, Mothership en Drone Light Labs (Met support van kunstenaarsduo DRIFT)