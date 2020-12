Oudjaarsavond op TV Rijnmond: Dave's Corona Variété en spectaculair aftellen

In deze tijd van vele onzekerheden is gelukkig één ding ongewijzigd: op oudejaarsavond zie je op TV Rijnmond de variété-show van Dave van der Wal. Kijk vanaf 17:20 uur naar bijzondere acts en tel vanaf 23:50 uur op spectaculaire wijze af naar het nieuwe jaar.

Corona of geen corona, Dave is er bij. In aangepaste vorm (lees: zonder publiek) presenteert hij een aantal mooie variété-acts:

David Severins (NL) – Gastheer en jongleur

Rafael Scholten (NL) – Magic

Raffaela Martinetti (CH) – Dans

Joyce Bennenbroek (NL) – Lollipop

Lisa Chudalla (DE) - Degenslikken

Charlie Hession (UK) - Objectmanipulatie

Dave's Corona Variété wordt ieder uur herhaald. Om 23:00 uur starten we een speciale versie die om 23:50 uur overgaat naar de spectaculaire licht- en droneshow boven Rotterdam. Aan de hand van dit lichtkunstwerk tellen we af naar 2021, waarna Dave het om 0:00 uur weer oppakt en je meeneemt het nieuwe jaar in.