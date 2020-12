De vangst van de politie in Hoogvliet. Foto: Politie Oude Maas

Een vader en zoon zijn door de politie aangehouden na een vuurwerkvondst in een woning aan de Middenbaan-Noord in Hoogvliet. Ze hadden daar bijna duizend stuks vuurwerk bij zich.

De 15-jarige zoon uit Hoogezand en zijn 42-jarige vader hadden 120 cobra's en 800 nitraten liggen. Het vuurwerk is in beslag genomen en de verdachten zijn in de cel gezet.

De politie volgde hen omdat zij vuurwerk verkochten. De jaarwisseling vieren ze in de cel.