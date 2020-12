Om 05:00 uur 's morgens al in de rij voor een oliebolletje

Het is druk bij de oliebollenkramen in het Rijnmondgebied. "Om 05:00 uur stond hier al een rij van vijftig, zestig meter", zegt bollenbakker Jan, die zijn koopwaar slijt op het parkeerterrein van een tuincentrum in Hendrik-Ido-Ambacht.

Zijn ploeg is woensdagavond al begonnen met bakken en dat ging de hele nacht zo door. Hoeveel bollen er deze oudjaarsdag over de toonbank gaan? Hij zou het niet weten. Maar dat het een topdag gaat worden, daarvan is hij overtuigd. "Wij staan hier al 27 jaar en hebben gewoon een lekker bolletje."



Rond middernacht ligt hij waarschijnlijk uitgeput te slapen, zegt hij. "Dat is elk jaar zo. Op andere jaren werd ik om 00:00 uur wakker van de knallen, maar dat zal dit jaar vast niet zo zijn."Ook in Papendrecht worden goede zaken gedaan. Bij Pannenkoekenhuis Fritella staan honderden tassen met oliebollen klaar, die klanten kunnen afhalen. "We hebben tijdvakken van een uur en zes afhaalpunten. De bollen zijn al betaald, via Tikkie", zegt Christiaan van Engen over zijn systeem. Hij werkt in shifts met 85 mensen die een beperking hebben. "Die gasten zijn superenthousiast, ze willen allemaal overwerken." De productie is massaal: per uur komen er 1200 à 1300 bollen uit het vet. "Een goeie bol moet luchtig zijn", zegt Van Engen. "En de olie moet perfect op temperatuur zijn. Het blijft altijd een uitdaging."Bollenverkoopster Miranda schrok zich woensdag nog drie slag in de rondte: haar oven begaf het. "Het zweet brak me overal uit", zegt ze. "Want: geen oven, geen oliebollen. Gelukkig was er binnen een half uur een monteur en doet 'ie het weer."Met haar coronaproof opgetuigde kraam staat ze op de parking van een grote bouwmarkt bij Alblasserdam. Vanwege de coronabeperkingen is de bouwmarkt dicht. Klanten komen dus speciaal voor haar oliebollen naar het terrein. Dat heeft ook Ad gedaan. "Ik kom ze hier al jaren speciaal bestellen"", zegt hij. "Het zijn goeie bollen, vol krenten en rozijnen. En je krijgt er geen vette klauwen van. Dat is bij andere bollen wel eens anders."