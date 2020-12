Drie jaar een dode vrouw in bed en metro op walvisstaart: dit zijn onze meest gelezen verhalen van 2020

Op de laatste dag van het jaar zet Rijnmond de best gelezen verhalen op onze website op een rij middels een top 10.

10: Meekijken met het afhijsen van het metrostel op de walvisstaart

Spijkenisse ging de wereld over. In het begin van november dit jaar. Oorzaak: een bizar metro-ongeluk die de beste filmregisseurs op de wereld niet zouden verzinnen. Voorbij de laatste halte van de lijn De Akkers knalde een metro duur een stootblok heen. Een kunstwerk van een walvisstaart uit het onderliggende water voorkwam dat de metro naar beneden stortte. Vanaf dat moment volgend Rijnmond 24/7 de ontwikkelingen. De livestream met de bergingsoperatie leverde dit veel bekeken bericht op.

9: Nijpende situatie voor bemanningsleden cruiseschepen

Na het uitbreken van het coronavirus konden sommige cruiseschepen letterlijk geen kant op. Dit zorgde voor nijpende situaties. Enkele bemanningsleden zaten maanden aan boord. In enkele gevallen leidde dit tot pure wanhoop. Bij Rotterdam sprong een vrouw van boord van de The Regal Princess en overleefde dit niet.

8: Ontsnapping Kijvelanden: Cindy misleidde personeel met haar rokje

In maart van dit jaar ontsnapte er twee mannen uit de tbs-kliniek in Poortugaal. Ze gebruikten daarbij een mes en een vuurwapen. De wapens waren binnengesmokkeld door de vriendin van een van de mannen, die de kliniek wist binnen te komen zonder dat de detectiepoortjes alarm sloegen. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek tekende op hoe dit kon gebeuren.

7: Ex-coronapatiënt herkent zichzelf niet na weken op de ic

Het coronavirus leverde dit jaar een hoop indrukwekkende persoonlijke verhalen op. Zoals dat van Popko Hoekstra uit Gorinchem. Hij lag weken lang op de ic, zat als een dood vogeltje in een stoel en revalideerde heel langzaam. Als hij hierop terugblikt, herkent hij zichzelf nauwelijks.

6: Mary-Jo doet na 2,5 jaar haar verhaal over een familiedrama

De zus van Mary-Jo de Leeuw werd in januari 2018 dood in huis gevonden. Haar lichaam was in een verregaande staat van ontbinding. Haar driejarige dochter zat al een week naast haar dode moeder (41) en overleefde door water te drinken.

De Haagse Mary-Jo had 2,5 jaar nodig om het drama rond haar zus en nichtje te verwerken. Deze zomer deed ze haar verhaal aan Rijnmond.

5: Sprong in de sloot om baby te redden

Bianca Bal uit Spijkenisse verrichtte midden in de zomer een heldendaad. Ze zag een kinderwagen in de sloot liggen en aarzelde geen seconde en redde de baby uit het water. De moeder van het kind kreeg dit alleen niet voor elkaar.

4: Familie vermoorde Alice (15) spreek van afpersing

Een groot drama afgelopen zomer aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. De 15-jarige Alice werd doodgestoken. Een 16-jarige bekende van school is verdachte.

3: Dienke uit Rozenburg stierf, terwijl GTST op pauze stond

Ook aan het einde van 2019 kwam Dienke uit Rozenburg om het leven door messteken. Met verdachte Ronald M. had ze een relatie met ups en downs. Er was ook sprake van huiselijk geweld. Tijdens de rechtszaak werden dit jaar meer details bekend.

2: Zes jaar na de MH17-ramp

Al zes jaar lang gaat iedere dag de slaapkamerdeur open en zeggen ze goedemorgen tegen Bryce en Daisy. De spullen in de kamer van het jonge stel liggen er nog net zo bij als toen de twee op 17 juli 2014 aan boord stapten van de MH17. Het is vrijdag precies zes jaar geleden dat het passagiersvliegtuig boven Oekraïne neerstortte, met 298 dodelijke slachtoffers te betreuren. Een mooie reis en een mooie toekomst werd wreed doorkruist. Met dit dagelijkse ritueel proberen Rob en Silene Fredriksz uit Rotterdam-Ommoord het verlies van hun geliefde zoon en zijn vriendin een plek te geven.

1: Jan laat Elly drie jaar dood in bed liggen om haar uitkering op te strijken

Eind april wordt Het Lage Land in Rotterdam opgeschud door een gruwelijk verhaal. De politie haalt het lichaam van de 72-jarige Elly Leeflang uit haar huis in de Gratamastraat. Iedereen dacht dat Elly elders verpleegd werd. Buurman en vriend Jan hield de buurt al drie jaar op de hoogte van haar gezondheid. Maar als Jan overlijdt en buren zijn sleutels en die van Elly’s huis inleveren, springen alle seinen op rood. De politie start een onderzoek, Rijnmond ook. Buurman Jan was vriendelijk en zorgzaam, maar ook een ordinaire uitkeringsfraudeur.