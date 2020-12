Experts van de politie hebben donderdagmiddag in Poortugaal een vuurwerkbom onschadelijk gemaakt. Het pakketje zat in een rugtas van een 16-jarige jongen uit Pernis. Hij is aangehouden.

De bom was in elkaar geknutseld met flessen wasbenzine, spuitbussen en vuurwerk. Het is onbekend hoe de politie de jongen op het spoor kwam. De aanhouding gebeurde aan het Muiderslot in Poortugaal.