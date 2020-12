HC Rotterdam werkt toe naar herstart hockeycompetitie: 'Rare situatie, maar wel blij'

"Natuurlijk zijn we blij dat we weer mogen hockeyen en dat er perspectief is op een competitiestart in januari. Aan de andere kant realiseren we ons ook dat we bevoorrecht zijn. In de samenleving is de situatie heel slecht op dit moment. Het is dus best bijzonder dat we weer mogen. En de verantwoordelijkheid om niemand te besmetten, is groot. Het is een beetje een rare situatie, maar we zijn er blij mee", zegt trainer Albert Kees Manenschijn.

Aanvoerder Jeroen Hertzberger kijkt uit naar de hervatting van de competitie. "Ja, heel erg. Het is een tijdje geleden natuurlijk. We zijn een team dat heel gedreven is. Als ik het zo zie, staan we te popelen om weer wedstrijden te spelen."

Een groot deel van de spelers van Rotterdam mocht in de coronaperiode alleen op afstand trainen, terwijl de internationals bij Oranje wel konden trainen. Daardoor was een verschil in fitheid binnen de spelersgroep. "Het gaat nu best wel goed", gaat Manenschijn verder. "Acht jongens mochten bij de bond kunnen trainen, tien hebben wij er fit moeten houden. Dat is heel goed gegaan. We zijn nu twee weken bezig met de groep en de periode is nu wel aangebroken dat iedereen weer op een normaal niveau begint te komen. De spierpijntjes zijn verdwenen, de vermoeidheid na zes minuten hockeyen zijn verdwenen, we zitten goed in de opbouw."

Wat zit er dit seizoen in?

Rotterdam staat in de afgebroken competitie op een tweede plek. "We zijn goed bezig. Ik zie geen reden dat we de goede lijn niet door kunnen trekken. We zijn een jong team, met uitzondering van mij. Je ziet gewoon dat er veel in zit, de vraag is alleen: hoe snel kan dat eruit komen?

We zijn bezig met elke dag beter worden. Op die manier kijken we of we ook qua mentaliteit een kunnen ploeg zijn die echt kan vechten en moeilijk te verslaan is", zegt Hertzberger.

Bekijk hierboven de uitgebreide gesprekken met Hertzberger en Manenschijn.