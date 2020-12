Plotseling overleden Hoekse zakenman Jacko Roest zat nog vol plannen

Totaal onverwacht is ondernemer Jacko Roest uit Hoek van Holland overleden. In een interview begin november vertelde hij nog vol plannen te zitten voor de komende jaren. Zijn belangrijkste doel was Hoek van Holland om te toveren in een badplaats waar je het gehele jaar terecht kunt, naar Noordwijks voorbeeld.

Jacko Roest was een bekendheid in het Hoekse. In de volksmond was de 44-jarige zakenman de 'ongekroonde koning van Hoek van Holland'. Hij had strandhuisjes, strandvilla's, winkels en strandpaviljoens in de badplaats in beheer. Roest onlangs: "Ik ben hier al meer dan twintig jaar bezig." Met zijn partners van het projectbureau KSR was hij ook bezig met de ontwikkeling van een hotel en andere voorzieningen in de Hoek. Het plan was om de komende vijf jaar Hoek van Holland vier seizoenen per jaar aantrekkelijk te maken, 365 dagen lang.

Recreatieoord

Begin november bleek Jacko Roest ook een kandidaat om het recreatieoord Hoek van Holland van de gemeente Rotterdam over te nemen. Een eerdere poging om het park in beheer te krijgen strandde op politieke onwil. "Ik ben er klaar voor. Ik teken het liefst nog voor de Kerst", zei hij begin november tegen Rijnmond. "Ik ben geen gladde zakenman maar heb echt het beste voor met Hoek van Holland en de mensen hier", vertelde hij.

De plotselinge dood in de nacht van woensdag op donderdag zet een definitieve streep door de rekening. Of zijn zakelijke partners doorgaan met de plannen is niet bekend.

Opgestroopte mouwen

Jacko Roest was een amicale man. Als hij in zijn zwarte SUV kwam aanrijden was de brede lach al van verre te zien. Een goed gevoel voor humor ontlokte met grote regelmaat een bulderende schaterlach uit de veertiger. Roest had ook zelf een huisje op het recreatieoord gehad en vrienden van hem staan er nog steeds. Zijn interesse in het park werd niet door iedereen met gejuich ontvangen. Bang voor een te rigoureuze ontwikkeling van het gebied want Roest was een vent van 'geen woorden maar daden' en had altijd opgestroopte mouwen. Anderen waren juist blij met zijn bemoeienis. "Als het toch verkocht wordt dan maar aan Roest die een hart voor Hoek van Holland heeft", zei een ander.

Jacko Roest laat twee jonge dochters achter. Hij werd slechts 44 jaar.