Vlaardings bedrijf bewaakt vaccintransporten

Het zijn drukke weken voor The Cargo Security Company in Vlaardingen. Dit particuliere beveiligingsbedrijf begeleidt transporten met diefstalgevoelige en waardevolle ladingen, zoals alcohol en consumentenelektronica. Een van de bijzondere klussen op dit moment is de internationale begeleiding van COVID19-vaccins.

Het begeleiden van de vaccins is een flinke operatie. Het Vlaardingse bedrijf maakt daarbij gebruik van een eigen ontwikkeld systeem, waarin het transport en de eigen volgauto tegelijkertijd gevolgd kunnen worden. Zij rijden voorafgesproken routes. Het alarm gaat af als de chauffeur afwijkt van die route. Onderweg stoppen is geen optie.

Centralisten houden de transporten nauwgezet via beeldschermen in de gaten. Van den Berg: “We zien waar de wagen rijdt, waar hij stopt en we reageren meteen als een alarm afgaat. Dat kan omdat de chauffeur van zijn route is afgeweken, of omdat hij gestopt is waar hij niet mag stoppen. En in het ergste geval is het een SOS-alarm, dan schakelen we meteen de lokale autoriteiten in.”

Panic button

De begeleiding van de transporten gebeurd met anonieme familiewagens. De beveiligers in die auto’s hebben wel een uniform aan en hebben allerlei elektronica aan boord, zoals een voertuigvolgsysteem, dashcams en een panic button voor noodsituaties.

Key-accountmanager Boyd Branderhorst blijft nuchter onder dit alles. “We voeren tientallen transporten per dag uit, wat voor een ander heel spannend is, is voor ons gelukkig heel doorsnee werk.”

Meldkamer

Het bedrijf is als een van de weinigen in Europa dat speciaal gecertificeerd is voor deze bijzondere transporten. Een van de eisen is een beveiligde meldkamer met dubbele kluisdeuren, extra dikke muren van beton en staal, een noodaggregaat en eigen toilet en keuken. Directeur Jaco van den Berg: “Kort door de bocht: als er brand is bij de buren, kunnen wij gewoon blijven doorwerken.”

De Vlaardingers begeleiden door heel Europa transporten van laadadres tot losadres in opdracht van producenten, expediteurs en vrachtwagentransporteurs. Dat doen ze vanuit een locatie op Schiphol en vanuit de meldkamer in Vlaardingen.

Inklimmers

De laatste tijd hebben veel transporteurs last van inklimmers die vlak voor de Brexit nog proberen naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Deze ongenode gasten zijn op afstand onder meer te traceren via afwijkende CO2-metingen in de trailer. Het Vlaardingse bedrijf helpt bedrijven hier ook bij. Ook worden er soms beveiligers ingeschakeld voor de bewaking van een transport. “Maar een stevig slot wil ook preventief helpen.”