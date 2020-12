Cor Lamers over oud en nieuw: 'her en der probleempjes, wees verstandig en blijf thuis'

Cor Lamers over oudjaarsdag: 'her en der probleempjes, wees verstandig en blijf thuis'

Mensen mogen niet massaal bij elkaar komen en er is een vuurwerkverbod ingelast, dus in feite zou het rustig moeten zijn op straat tijdens deze jaarwisseling. "Maar de Nederlander, en daarmee de Rijnmonder, is een beetje onvoorspelbaar dus zijn we maximaal geprepareerd", zegt Cor Lamers, vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en burgemeester van Schiedam. Volgens Lamers zijn er al kat-en-muisspelletjes geweest waarbij de politie werd uitgedaagd.

De veiligheid van de mensen staat tijdens de jaarwisseling voorop. "Corona zal vanavond waarschijnlijk wat minder prioriteit krijgen, hoewel groepen die we tegenkomen die niet uit elkaar willen gaan, net zo makkelijk een coronaverbaal krijgen", zegt Lamers. "Maar het gaat vanavond vooral om de veiligheid op straat en in de omgeving."

Vuurwerkvangst

Regiogenoten kregen in de week voor kerst een aantal dagen de tijd om hun (illegale) vuurwerk in te leveren bij speciaal daarvoor ingerichte punten. De uiteindelijke opbrengst was 330 kilo. Dat is een van de hoogste scores van het land, zegt Lamers. "Maar je kunt ook zeggen: 'maar' 330 kilo. Want wat ligt er nog bij de mensen thuis?"



Tijdens de jaarwisseling zijn in ieder geval veel eenheden op de been. En niet geheel onterecht, zo is al gebleken. "Er doen zich her en der al kleine probleempjes voor", zegt Lamers rond 17:15 uur op Radio Rijnmond. Zo proberen mensen de politie uit te dagen. "Daar treden we dan zo spoedig mogelijk tegen op. Het zijn kat-en-muisspelletjes, ook door volwassenen. Dan denk ik: houd je bij je verstand en blijf thuis."

Droneshow

Lamers wil nog eens benadrukken dat er dit jaar geen vuurwerkshows zijn. Ook de droneshow, die rond de jaarwisseling wordt uitgezonden op TV Rijnmond, is al eerder opgenomen. "Blijf dus gewoon lekker binnen."