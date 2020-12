LIVEBLOG: Kleine brandjes en kat-en-muisspel met politie; Zo verloopt oud en nieuw in de regio

Oud en nieuw is dit jaar anders dan anders. Vuurwerk afsteken is verboden, net als grote feestjes. De discotheken en kroegen zijn dicht. Maar wat gebeurt er deze avond en nacht wel? Je leest het in dit liveblog.

20:25 uur - Brand op dak kantoorgebouw

Op het dak van een kantoorgebouw in Rotterdam-Ommoord heeft brand gewoed. Het gaat om een pand aan het Dwerggras. Het gebouw zou al meerdere jaren doelwit van brandstichting zijn rond de jaarwisseling.

20:20 uur - Burgemeester mee met politie

20:10 uur - Sterretje

Luz uit Alexanderpolder is net 2 en heeft voor het eerst een sterretje in haar hand. Heel spannend!



20:00 uur - Zestig meldingen sinds 12:00 uur

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft sinds donderdagmiddag zestig meldingen gekregen van voornamelijk buitenbrandjes. Volgens de meldkamer is het rustiger dan afgelopen jaren, maar is vanaf dit tijdstip wel een toename te zien.

19:40 uur - Graafmachine brandt uit

Een graafmachine in Vlaardingen is donderdagavond uitgebrand. Verder zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond wat kleine branden geweest, voornamelijk in prullenbakken.

Foto: MediaTV



19:38 uur - Bezorgbollen

19:20 uur - Caravanbranden

In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn wat kleine buitenbrandjes geweest. Zo stonden er containers en prullenbakken in brand. Wel zijn twee caravans uitgebrand; in Goudswaard en in Giessenburg. Het is niet duidelijk of deze branden zijn veroorzaakt door vuurwerk.



19:10 uur - Kat-en-muisspelletjes

In feite zou het rustig moeten zijn op straat, maar toch doen zich her en der wat kleine probleempjes voor in regio Rotterdam-Rijnmond, meldt Cor Lamers. Hij is vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en burgemeester van Schiedam.

Zo proberen mensen de politie uit te dagen. "Daar treden we dan zo spoedig mogelijk tegen op. Het zijn kat-en-muisspelletjes, ook door volwassenen. Dan denk ik: houd je bij je verstand en blijf thuis."