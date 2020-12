LIVEBLOG: Uitslaande brand in Puttershoek, lasershow in Dordrecht; Zo verloopt oud en nieuw in de regio

Oud en nieuw is dit jaar anders dan anders. Vuurwerk afsteken is verboden, net als grote feestjes. De discotheken en kroegen zijn dicht. Maar wat gebeurt er deze avond en nacht wel? Je leest het in dit liveblog.

22:56 uur - Knallen

In Rotterdam wordt er volop vuurwerk afgestoken ondanks dat het verboden is.

22:49 uur - Woning onbewoonbaar

De woning in Puttershoek waar eerder brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De naastgelegen woning heeft ook veel schade opgelopen.

22:37 uur - Puttershoek

22:15 uur - Laserlicht boven Dordrecht

Een mooi gezicht: een lichtshow in de lucht in Dordrecht. Het schouwspel is tot 01:00 uur te zien. Het is een alternatief voor het verboden vuurwerk dit jaar.



22:10 uur - Uitslaande brand in Puttershoek

Op het Oranjeplein in Puttershoek woedt een brand in een woning boven de winkels. Het gaat om een uitslaande brand, in een huis boven kledingzaak Shoeby. Meerdere woningen worden ontruimd. De bewoners zijn inmiddels buiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



21:40 uur - Champagne! Maar dan wel mét alcohol...

21:10 uur - Vuurwerkverbod?

Deze jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod. Maar daar is in veel gemeenten weinig van te merken, melden verschillende mensen op de Facebookpagina van Rijnmond. "De tv moet harder vanwege het vuurwerk", reageert iemand uit Brielle. Ook inwoners van Rotterdam-IJsselmonde, Hellevoetsluis en Oudenhoorn klagen over vuurwerk.



Ook in Gorinchem wordt er flink geknald.



21:00 uur - Pas op als je de weg op moet!

20:50 uur - Auto brandt uit, vermoedelijk brandstichting

Het aantal brandmeldingen in de regio Zuid-Holland-Zuid loopt op. Zo is er een insectenhotel uitgebrand in Zwijndrecht. Ook is een auto uitgebrand, waar vuurwerk naar gegooid is. De politie gaat uit van brandstichting.

Daarnaast is een benzine- of rookbom op het dak van de Albert Heijn in Zuid-Beijerland gegooid. Hier is geen brand uit gestaan. De brandweer voert nog wel een controle uit.



20:45 uur - Burgemeester Kolff uit zijn waardering

20:25 uur - Brand op dak kantoorgebouw

Op het dak van een kantoorgebouw in Rotterdam-Ommoord heeft brand gewoed. Het gaat om een pand aan het Dwerggras. Het gebouw zou al meerdere jaren doelwit van brandstichting zijn rond de jaarwisseling.

20:20 uur - Burgemeester mee met politie

20:10 uur - Sterretje

Luz uit Alexanderpolder is net 2 en heeft voor het eerst een sterretje in haar hand. Heel spannend!



20:00 uur - Zestig meldingen sinds 12:00 uur

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft sinds donderdagmiddag zestig meldingen gekregen van voornamelijk buitenbrandjes. Volgens de meldkamer is het rustiger dan afgelopen jaren, maar is vanaf dit tijdstip wel een toename te zien.

19:40 uur - Graafmachine brandt uit

Een graafmachine in Vlaardingen is donderdagavond uitgebrand. Verder zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond wat kleine branden geweest, voornamelijk in prullenbakken.

Foto: MediaTV



19:38 uur - Bezorgbollen

19:20 uur - Caravanbranden

In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn wat kleine buitenbrandjes geweest. Zo stonden er containers en prullenbakken in brand. Wel zijn twee caravans uitgebrand; in Goudswaard en in Giessenburg. Het is niet duidelijk of deze branden zijn veroorzaakt door vuurwerk.

Foto: caravanbrand in Goudswaard (M. Plas)



19:10 uur - Kat-en-muisspelletjes

In feite zou het rustig moeten zijn op straat, maar toch doen zich her en der wat kleine probleempjes voor in regio Rotterdam-Rijnmond, meldt Cor Lamers. Hij is vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en burgemeester van Schiedam.

Zo proberen mensen de politie uit te dagen. "Daar treden we dan zo spoedig mogelijk tegen op. Het zijn kat-en-muisspelletjes, ook door volwassenen. Dan denk ik: houd je bij je verstand en blijf thuis."