Rotterdamse 'ex-Brit' over Brexit: 'Opeens ben ik een tweederangs burger'

Al twintig jaar woont de in Groot-Brittannië geboren Magnus Weigthman in Rotterdam. Door een uitwisseling met de Erasmus Universiteit kreeg de Brit een relatie met een Nederlandse en besloot hij definitief de oversteek te maken. De Brexit die vanaf 2021 ingaat, maakt zijn leven een stukje ingewikkelder.

Zijn relatie ging uit, maar Weigthman bleef in Rotterdam wonen. Hij kreeg een nieuwe relatie met een Duitse vrouw die ook hier woonde en samen kregen ze in deze stad drie kinderen. Op Radio Rijnmond legt hij uit wat er vanaf de Brexit verandert.

"Ik heb nog de Britse nationaliteit en dat is een pijnpunt. Die wil ik behouden om mijn ouders te bezoeken. Als er iets met hen gebeurt, wil ik daar kunnen blijven om eventueel voor hen te zorgen. Als ik de Nederlandse nationaliteit wil blijven, moet ik mijn Britse opgeven."

Voor hem is dit dus een lastige afweging. "Als ik Nederlands blijf, houd ik recht op vrij vervoer binnen de EU. Nu heb ik het gevoel dat ik dat ik in een niemandsland val. Ineens ben je dan een tweederangs burger." De kinderen van Weigthman hebben een Duitse/Britse nationaliteit.

Verblijfsvergunning

Logischerwijs had Weigthman tegen de Brexit gestemd vier jaar geleden, maar dat mocht niet omdat hij al meer dan vijf jaar niet meer in Groot-Brittannië woonde.

Voorlopig blijft hij wel uit de problemen. "Inmiddels heb ik een verblijfsvergunning om hier te mogen werken en wonen. Dat is voor mij goed geregeld. Dus ik mag hier de komende tien jaar blijven en dat is fijn. Dus houd ik nog even mijn Britse paspoort en daarmee red ik het voorlopig.

Volgens Weigthman is het niet voor alle Britten die in Europa wonen zo goed gelopen. "Ik heb wel Britten gehoord die banen hier zijn verloren omdat de verblijfsvergunning niet op tijd binnen was. Vaak komt dit door de onzekerheden van het akkoord."