Kramers boodschappenkarretje: Sushi en cadeaus voor Brigitte en haar jarige zoon

Speciaal voor de feestdagen heeft Sander de Kramer in 'Kramers Karretje' zijn kleurrijke autootje ingeruild voor een boodschappenkar. Mensen die een moeilijk jaar hebben gehad, krijgen een steuntje in de rug. Dit keer gaat Sander langs bij Brigitte, die een zwaar jaar achter de rug heeft en zichzelf volgens vrienden veelal wegcijfert voor haar driejarige zoontje.

Vriendinnen Laura en Marianne zagen de serie voorbijkomen en besloten Brigitte op te geven. "Ze heeft het heel zwaar gehad. Haar oom is afgelopen jaar overleden en daardoor heeft ze niet echt iemand meer om op terug te vallen. Ze moet daarnaast altijd knokken om financieel het hoofd boven water te houden", zeggen haar vriendinnen.

"Daarnaast is haar zoontje vandaag jarig, en Brigitte zelf over een paar dagen. Dit leek ons een mooie manier om ze een goede verjaardag te geven en ze meteen de maand door te kunnen helpen zodat ze die zorgen even niet heeft."

En zo gezegd, zo gedaan. De vriendinnen uit Vlaardingen hadden een lang lijstje gemaakt en bij de Jumbo om de hoek wilden ze ook maar al te graag meehelpen. Champagne, oliebollen, veel lekkers voor in de avond en tussendoor én ook wat sushi. "Dat wil ze al zolang weer eens eten", legt Laura uit. "Maar ze kan het zich niet veroorloven."

Met vier tassen vol besluiten Sander en Brigitte's vriendinnen haar te verrassen in Schiedam. "Dit is wel heel erg veel!", zegt Brigitte wanneer iedereen de trap op komt lopen met de volle tassen. "Ik had wat meegekregen, maar zoveel? Ik ben er echt even stil van", zegt Brigitte terwijl ze de tranen probeert tegen te houden.

Ook de cadeaus voor haar driejarige zoon vallen goed in de smaak, terwijl haar vriendinnen toekijken en in koor zeggen: "Brigitte verdient dit echt, je doet zoveel voor je zoontje en je knokt zo hard om overeind te blijven."

Brigitte zelf wil er nuchter onder blijven maar kijkt wel uit naar een mooier 2021: "Ik kan niet meer doen dan mezelf zijn en mijn best doen. Volgend jaar ga ik een opleiding oppakken en hopelijk kan niet alleen ik maar iedereen dan zijn doelen bereiken!"

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken.